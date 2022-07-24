От конкурса к судебному процессу: что такое Giveaway и первая история украинской блогерши, которая получила штраф

Этот скандал длится уже полгода — известная украинская блогерша Алевтина Черкашина, более известная по Instagram-нику diva_olivka организовала именной конкурс на платформе социальной сети, но сама не выполнила его условий: вместо обещанных 50 тысяч подписчиков для каждого спонсора, Алевтина смогла собрать только 22 тысячи активной аудитории. На девушку подала в суд одна из спонсоров Giveaway Вероника Синица.

Где же граница между розыгрышем и судебным залом, как правильно оформлять такие обязательства между сторонами и что это такое — Giveaway?

Что такое Giveaway?

Перед тем, как мы расскажем тебе о завершении этой истории, сначала предлагаем ознакомиться со значением Giveaway и расскажем, как блогеры зарабатывают на именных конкурсах.

Giveaway — это конкурс с определенным призом. Чтобы сразиться за приз, участники должны выполнить определенные организатором условия. Чаще такие конкурсы проводят именно в социальных сетях, а блогеры начали создавать именные конкурсы, зарабатывая на этом.

Зачем нужны Giveaway?

Такие конкурсы предназначены для привлечения новой аудитории, рекламы и популяризации бренда, человека. Giveaway выбирают по прагматичной причине: такой конкурс гораздо дешевле платной рекламы или PR-кампании.

Понятно, что большинство блогеров зарабатывают именно за счет своей аудитории — от активности на странице, комментариях и лайках, покупках (если это бренд) и тому подобное. А вот у организаторов таких “гивов” всегда есть свой процент от суммы, которая образуется в результате конкурса.

Алгоритм прост: организатор обещает привести на страницу каждого спонсора, например, 10 тысяч подписчиков. Блогер, артист или любой пользователь, желающий получить этих подписчиков, платит организатору, например, 10 тысяч гривен. И вот, каждый спонсор получит активную аудиторию, а организатор и проводящий конкурс (это могут быть разные люди) — деньги.

Но что пошло не так с Черкашиной?

Так вот, Черкашина не выполнила те условия, которые сама и предложила спонсорам — количество подписчиков, которые перешли на страницы спонсоров, было более чем вдвое меньше обещанного.

Важный момент: между спонсорами и блогером был заключен и подписан договор о выполнении условий.

Вероника Синица требовала от Черкашиной 1 250 000 гривен, среди этого — это штраф 250 тысяч, потеряна выгода 700 тысяч, 250 тысяч материального ущерба и 50 тысяч морального ущерба.

Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании с блогера Алевтины Черкашиной штрафа в размере 250 тысяч гривен. Но судебные волокиты на этом не закончились: Черкашина подала апелляцию в суд, привлекла нескольких адвокатов. Ее апелляция была удовлетворена, однако Синица тоже не хотела отступать.

Чем все кончилось?

В конце концов последняя подала в Верховный суд Украины иск, и решение Апелляционного суда было отменено, а блогера Алевтину Черкашину обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч гривен.

Сама же Алевтина в своем Instagram написала пост о том, как попала в такой скандал: по ее версии, во всем была виновата недобродетельный организатор, а Черкашина и сама пострадала от ситуации.

Почему это дело стало таким медийным?

Нигде деть правды — diva_olivka и без судебного дела была известна и популярна среди пользователей Instagram. Но интересно это дело другим — это единственное, первое судебное дело против блогера. Прецеденты с невыполнением условий “гивов”, ложь на конкурсах или подтасовка результатов, кражи призов и денег происходили на просторах блогерских розыгрышей уже давно.

Но дело с Черкашиной и Синицей показывают: если ты планируешь нарастить свою аудиторию через именные конкурсы, нужно тщательно изучать информацию и об организаторе, и о блогере, который проводит этот конкурс, и даже о его спонсорах.

Обман может ждать тебя везде — лучше тебе знать как действовать и куда обращаться, если попал на крючок к мошенникам в интернете.

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