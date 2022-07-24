Від конкурсу до судового процесу: що таке Giveaway та перша історія української блогерки, яка отримала штраф

Цей скандал тягнеться уже пів року — відома українська блогерка Алевтина Черкашина, більш відома за Instagram-ніком diva_olivka організувала іменний конкурс на платформі соціальної мережі, але сама ж не виконала його умов: замість обіцяних 50 тисяч підписників для кожного спонсора, Алевтина змогла назбирати лише 22 тисячі активної аудиторії. На дівчину подала в суд одна зі спонсорок Giveaway Вероніка Синиця.

То де межа між благодійним розіграшем та судовою залою, як правильно оформляти такі зобов’язання між сторонами та що ж це таке — Giveaway?

Що таке Giveaway?

Перед тим, як ми розповімо тобі закінчення цієї історії, спочатку пропонуємо ознайомитися зі значенням Giveaway та розповімо, як блогери заробляють на іменних конкурсах.

Giveaway — це конкурс із визначеним призом. Аби позмагатися за приз, учасники повинні виконати визначені організатором умови. Найчастіше такі конкурси проводять саме у соціальних мережах, а блогери почали створювати іменні конкурси, заробляючи на цьому.

Для чого потрібні Giveaway?

Такі конкурси створені для залучення нової аудиторії, реклами та популяризації бренду, людини. Giveaway обирають з прагматичної причини: такий конкурс набагато дешевший, аніж платна реклама чи PR-кампанія.

Зрозуміло, що більшість блогерів заробляють саме коштом своєї аудиторії — від активності на сторінці, коментарях та лайках, купівлях (якщо це бренд) та таке інше. А ось організатори таких “гівів” завжди мають свій відсоток від суми, яка утворюється внаслідок конкурсу.

Алгоритм простий: організатор обіцяє привести на сторінку кожного спонсора, наприклад, 10 тисяч підписників. Блогер, артист чи будь-який користувач, що хоче здобути цих підписників, платить організатору, наприклад, 10 тисяч гривень. І ось, кожен спонсор отримає активну аудиторію, а організатор та той, хто проводить конкурс (це можуть бути різні люди) — гроші.

Але що пішло не так з Черкашиною?

Так ось, Черкашина не виконала ті умови, які сама й запропонувала спонсорам — кількість підписників, які перейшли на сторінки до спонсорів була більше ніж удвічі меншою за обіцяну.

Важливий момент: між спонсорами та блогеркою був укладений та підписаний договір про виконання умов.

Вероніка Синиця вимагала від Черкашиної 1 250 000 гривень, серед цього — це штраф 250 тисяч, втрачена вигода 700 тисяч, 250 тисяч матеріальних збитків і 50 тисяч моральної шкоди.

Господарський суд Києва ухвалив рішення про стягнення з блогерки Алевтини Черкашиної штрафу у розмірі 250 тисяч гривень. Але судові тяганини на цьому не закінчилися: Черкашина подала апеляцію до суду, залучила кількох адвокатів. Її апеляція була задовільнена, проте Синиця теж не хотіла відступати.

Чим все закінчилося?

Зрештою, остання подала до Верховного суду України позов, і рішення Апеляційного суду було скасовано, а блогерку Алевтину Черкашину зобов’язали виплатити штраф у розмірі 250 тисяч гривень.

Сама ж Алевтина у своєму Instagram написала пост про те, як втрапила у таких скандал: за її версією, в усьому була винна недоброчесна організаторка, а Черкашина і сама постраждала від ситуації.

Чому ця справа стала такою медійною?

Ніде діти правди — diva_olivka й без судової справи була відомою та популярною серед користувачів Instagram. Але цікава ця справа іншим — це єдина, перша судова справа проти блогера. Прецеденти з невиконанням умов “гівів”, брехня на конкурсах чи підтасовування результатів, крадіжки призів та грошей відбувалися на просторах блогерських розіграшів уже давно.

Але справа із Черкашиною та Синицею показують: якщо ти плануєш наростити свою аудиторію через іменні конкурси, потрібно ретельно вивчати інформацію і про організатора, і про блогера, який цей конкурс проводить, і навіть про його спонсорів.

Обман може чекати на тебе усюди — тож краще тобі знати, як діяти та куди звертатися, якщо потрапив на гачок до шахраїв в інтернеті.

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