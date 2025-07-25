Отдых в Черниговской области: красивые места с волшебной природой

Если нет возможности ехать отдыхать куда-то далеко, то люди ищут отдых в пределах своей области. Читай об отдыхе в Черниговской области 2025 — узнай о красивых и интересных локациях.

Где отдохнуть в Черниговской области

Чернигов — город тысячи куполов

В первую очередь нужно прогуляться по областному центру. Город поражает архитектурой: Спасо-Преображенский собор, Троицко-Ильинский монастырь, пещеры Антония — все это создает атмосферу древнего Киевского княжества.

Седнев — романтика природы и искусства

Если планируешь провести время в Черниговской области, то нужно посетить небольшой городок возле Чернигова над рекой Снов — популярное место для тихого зеленого туризма. Имение Лизогубов и парк со столетними деревьями, скалы над рекой — живописная фотозона и место для вдохновения.

В Седневе есть несколько баз отдыха, в том числе работающих в формате эко и речного туризма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valerii Khardin (@valerii_khardin)

Голубые озера возле села Олешня

Отдых в Черниговской области должен включать эту локацию. Водоемы с чистой голубой водой, окруженные сосновым лесом, по праву считаются одной из красивейших природных локаций Черниговской области. Здесь оборудованы пляжи, кемпинги и домики, а также места для активного отдыха.

Мезинский национальный природный парк

Идеальное место для любителей активного туризма: маршруты для пеших и велопрогулок, этнографические деревни, археологические находки мирового значения. Парк простирается вдоль живописной реки Десна и отлично подходит для сплавов на байдарках или каноэ.

Батурин — гетманская столица

Если ты хочешь отдых в Черниговской области, который наполнит тебя знаниями, то нужно посетить историко-культурный заповедник Гетманская столица. Он предлагает не просто отдых, а настоящее путешествие во времени. Дворец Разумовского, цитадель, деревянная крепость и гетманская церковь — места, которые заинтересуют как взрослых, так и детей.

Базы отдыха на Десне

Многие туристические базы расположены у реки Десна — в селах Колычевка, Шестовица, Ядливка, Козелец. Они предлагают домики, беседки, лодки, детские площадки, сауны и прогулки на катерах. Особенно популярны туры выходного дня с рыбалкой или шашлыками на природе.

Десна — большая река, поэтому на ее берегах можно отдохнуть в разных областях. Ранее мы рассказывали об отдыхе на Десне. Читай о разных регионах.

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