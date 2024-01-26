Эпидемия лаудкастеров: почему закон об акустическом насилии должен действовать для всех и что делать с пассажирами, котрые его нарушают

В октябре 2022 года в Украине заработал закон о запрещении акустического насилия: с тех пор включать музыку, фильмы, видео и другие мультимедийные файлы без наушников запрещено в общественном транспорте, такси.

Теперь поездки в автобусах, маршрутках и такси действительно изменились, и говорится не только о запрете на все российское, но и на любую музыку и фильмы. Уже в мае Кабмин обнародовал постановление, которое вносило изменения в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

За постановлением, пассажиры не могут слушать музыку или видео в транспорте без наушников.

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Однако чуть ли не в каждом общественном транспорте подростки, мамы с детьми, люди старшего возраста и другие, включают чьи-то голосовые сообщения, громко и в деталях описывают проблемы в личной жизни по телефону или просто листают калейдоскоп видео в TikTok.

Такая проблема глобальна и, к сожалению, или, к счастью, касается не только Украины: по данным британской статистики, в стране около 46% пассажиров слушают музыку или смотрят фильмы без наушников, чем мешают другим людям. Таких людей там прозвали лаудкастерами.

BBC Украина подробно рассказала о проблеме, как работает в Украине новый закон и что с этим делать. Мы выделили самое интересное и делимся с тобой дальше.

Общественный транспорт: почему тишина в салоне важна

Кажется, здесь не стоит много объяснять, ведь каждый и каждая из нас знают, как сложно удержать покой и хорошее настроение утром, перед важной встречей или рабочим днем, когда рядом, над ухом, как надоедливая муха жужжит и меняется каждую минуту чья-то музыка.

Или когда вечером, после сложного дня, десяток пассажиров выслушивает обо всех семейных драмах другого человека, которыми он делится по телефону. Отдельное место, через жалобы от других, получают и родители, чьи дети на полную громкость смотрят видео или мультфильмы.

Так, закон Украины урегулировал ситуацию, когда акустическое насилие звучало по воле водителя — теперь такие случаи происходят достаточно редко, о чем говорят и операторы горячих линий. Однако меньшую огласку испытало постановление относительно таких же ограничений для пассажиров.

Водители междугородных автобусов во Львове признались изданию ВВС Украина, что даже не слышали о постановлении по отношению к пассажирам.

Само же постановление о Правилах предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта запрещает воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон — только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров).

Водители имеют право высадить пассажира из салона транспорта, если его поведение мешает другим людям.

То есть созданный в салоне дополнительный шум путем использования технических устройств сейчас законно приравняли к пункту постановления о случаях, когда пассажиры могут загрязнить транспортное средство или одежду пассажиров.

Почему люди включают музыку в транспорте

Эксперт из Центра прикладной антропологии Тина Полек объясняет, что для людей разной культуры пределы воспитанности и принятой нормы также отличаются.

Где-то призывают к намазу через громкоговорители, в другом месте — громко бьют колокола. По мнению антрополога, украинцы очень семейные люди, поэтому часто используют поездку в общественном транспорте как перерыв и возможность позвонить родным.

А еще у украинцев существует неписаное правило: едущие рядом люди не знают нас, и мы их больше никогда не увидим.

— Существуют просторы, где наша конфиденциальность несколько условна. Посмотрим на двор в селе — там все видят, в каком халате ты вышла покормить кур. Мы понимаем, что нас могут увидеть люди, но допускаем домашний внешний вид, рассчитывая, что и другие поступают так же, — говорит Тина Полек.

По наблюдениям психолога Оксаны Пшегорницкой, чаще всего тишину в транспорте нарушают подростки и люди постарше: для первых личные границы только начинают становиться объектом изучения, для других неизвестным остается цифровой этикет.

Глобальная проблема: что с этим делают в мире

Как отмечалось, проблема акустического насилия в общественных местах и транспорте присутствует не только в Украине.

Но у каждого и каждой найдется пример из собственной жизни, когда в ресторане или кафе, во время киносеанса или спектакля, кто-то будет разговаривать по телефону и по несколько раз повторять слова, чтобы точно услышали все — и по ту сторону связи, и в помещении.

Такой опыт есть и в других странах: в 2022 году в Великобритании был проведен опрос, согласно которому 46% британцев в публичных местах звонят по видео без наушников. 83% лаудкастеров — среди подростков, 21% — среди людей старше 55 лет.

Чаще лаудкастеры — это мужчины, их количество достигает 52%, 40% — женщины.

Сейчас многие украинцы проживают за границей и говорят, что с пассажирами, которые нарушают тишину в салоне общественного транспорта, сталкиваются в Германии, Польше, Италии, Индии, Турции.

В мире над решением проблемы еще размышляют. В некоторых странах эффективно и резко бороться с лаудкастерами запрещает закон, как в Великобритании. В Индии в прошлом году ввели штраф $60 за музыку или видео без наушников в парках, библиотеках, публичном транспорте.

В Украине регулировать проблему тоже нелегко, сложности добавляет война. Поэтому выход — жаловаться водителю, потом — перевозчику, а если результата нет, стоит обращаться в полицию. Но лучше всего — пытаться решить все диалогом, сразу как возникает дискомфорт.

К сожалению, общественный транспорт часто является местом нарушения не только акустических, но и физических границ. Что делать, если тебя лапают в общественном транспорте и куда обращаться потом — читай в нашем другом материале.

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