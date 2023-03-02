Переход на летнее время 2023 в Украине: когда нужно переводить часы

В Украине ежегодно переводят время дважды в год. Совсем скоро нужно будет перевести стрелки на час вперед — на летнее время.
А вот осенью их переводят час назад. Так мы переходим на зимнее время. Когда переводят часы в Украине, читай в материале.
Мы переводим время в последнее воскресенье марта. В этом году переход состоится в ночь с 25 на 26 марта. В три часа ночи переводят часы с 03:00 на 04:00. Важно, что на большинстве смартфонов эта опция автоматическая. То есть ждать трех часов ночи для этой процедуры не нужно.
Это происходит для того, чтобы адаптировать рабочие часы под световой день. Таким образом, работники могут раньше начинать работу. Кроме того, существует еще одна причина для перевода — экономия энергии.
Перевод стрелок несколько раз в год осуществляется согласно постановлению КМУ №509 от 13 мая 1996 года О порядке исчисления времени на территории Украины.
Важно, что этот закон уже не раз хотели отменить. Но к однозначному мнению нардепы на этот счет не пришли.
Также важно знать, что несколько городов Украины (например, Ужгород и Харьков) имеют одно и то же время на часах, но астрономическое время у них отличается на час (как и в других крайних восточных и западных точках нашего государства).
Как мы уже писали ранее, телефоны и смарт-часы совершают переход самостоятельно (как и некоторая другая, современная техника). Однако старые телефоны и механические часы нужно переводить самостоятельно.
Врач-диетолог Наталья Рыжкова отмечает, что по словам ученых, хуже всего переносят переход на летнее время дети и пожилые люди.
Когда наш организм пытается перестроиться на новый график, мы испытываем стресс, нарушается сон, обмен веществ, снижается иммунитет, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.
Когда наш организм пытается перестроиться на новый график, мы испытываем стресс, нарушается сон, обмен веществ, снижается иммунитет, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.
Человек испытывает эмоциональный шок, не всегда можно определить самостоятельно.
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