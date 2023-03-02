Переход на летнее время 2023 в Украине: когда нужно переводить часы

В Украине ежегодно переводят время дважды в год. Совсем скоро нужно будет перевести стрелки на час вперед — на летнее время.

А вот осенью их переводят час назад. Так мы переходим на зимнее время. Когда переводят часы в Украине, читай в материале.

Переход на летнее время 2023 Украина

Мы переводим время в последнее воскресенье марта. В этом году переход состоится в ночь с 25 на 26 марта. В три часа ночи переводят часы с 03:00 на 04:00. Важно, что на большинстве смартфонов эта опция автоматическая. То есть ждать трех часов ночи для этой процедуры не нужно.

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Это происходит для того, чтобы адаптировать рабочие часы под световой день. Таким образом, работники могут раньше начинать работу. Кроме того, существует еще одна причина для перевода — экономия энергии.

Перевод стрелок несколько раз в год осуществляется согласно постановлению КМУ №509 от 13 мая 1996 года О порядке исчисления времени на территории Украины.

Важно, что этот закон уже не раз хотели отменить. Но к однозначному мнению нардепы на этот счет не пришли.

Также важно знать, что несколько городов Украины (например, Ужгород и Харьков) имеют одно и то же время на часах, но астрономическое время у них отличается на час (как и в других крайних восточных и западных точках нашего государства).

Переход на летнее время 2023: техника

Как мы уже писали ранее, телефоны и смарт-часы совершают переход самостоятельно (как и некоторая другая, современная техника). Однако старые телефоны и механические часы нужно переводить самостоятельно.

Переход на летнее время 2023: как чувствовать себя в норме после перевода стрелок

Врач-диетолог Наталья Рыжкова отмечает, что по словам ученых, хуже всего переносят переход на летнее время дети и пожилые люди.

Когда наш организм пытается перестроиться на новый график, мы испытываем стресс, нарушается сон, обмен веществ, снижается иммунитет, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.

Человек испытывает эмоциональный шок, не всегда можно определить самостоятельно.

Что же делать, чтобы легче пережить перевод времени

Так как переход времени нарушает наш сон, важно при пробуждении вставать с постели не резко. Полежи несколько минут, чтобы организм адаптировался к новому времени пробуждения. Самое главное — спокойно отойти от сна и привести себя в состояние бодрствования. В этот период рекомендуется пить несколько чашек зеленого чая в день. Старайся больше гулять и употреблять витамины, которые помогут легче перенести этот период адаптации. Если первое время тебе трудно из-за перехода времени, старайся не ездить за рулем и не выполнять работу, которая из-за потери бдительности может привести к травме. Старайся ложиться спать на 30-40 минут раньше обычного времени. Скорее уснуть вечером поможет теплый душ, а утром проснуться — контрастный. Не пользуйся гаджетами перед сном. Откажись от кофеина во второй половине дня. Лучше пить травяной чай из ромашки или мяты. Пересмотри время ужина. Ешь за 3-4 часа до сна. Начинай свое утро с зарядки. Не помешает так поступать и в течение года. Ничто так не бодрит с утра как зарядка. Кроме того, это полезно для здоровья. Все важные дела делай вечером. При адаптации организма к новому времени правило “утра вечера мудренее” не работает.

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