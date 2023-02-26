Влюблены в культуру и верят в свободу! Иностранцы рассказали, почему начали учить украинский язык

За последний год Украина стала символом свободы, а украинский язык — борьбы и несокрушимости. После того как наш голос сопротивления зазвучал на весь мир, люди из разных стран начали учить украинский язык и интересоваться нашей культурой.

Тысячи людей приехали в нашу страну волонтерить или бороться вместе с нами на фронте. Так что им нужны были хотя бы базовые знания украинского языка.

То, что украинский язык стал безумно популярным в 2022 году, подтверждает одна из платформ для изучения языков Duolingo. Интерес к нему возрос из-за того, что миллионы украинцев начали искать безопасность в других странах. Люди хотели помочь и быть ближе к нашим беженцам.

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Херсонка Инна Сопрончук и жители разных стран рассказали LIGA.Life, почему иностранцы изучают украинский язык.

Почему иностранцы изучают украинский язык

Инна Сопрончук учит иностранцев украинскому языку уже почти семь лет. Она открыла свою школу по изучению украинского языка и преподает в Оксфордском университете, а также помогает собирать средства в поддержку жителей деоккупированного Херсона.

Она отмечает, что люди обращаются за помощью с изучением украинского по разным причинам. Это могут быть как потомки эмигрировавших украинцев, так и туристы и бизнесмены.

Часто родные учеников эмигрировали из Украины в Канаду, США или Австралию. Они вспоминают, как бабушки или дедушки готовили вареники и рассказывали об украинской культуре, отмечали Рождество по нашим традициям.

Когда люди начали терять свою семью, захотели возобновить связь с Украиной, изучая язык, — говорит преподавательница.

Иногда бывают и необычные истории. К примеру, дедушка одного ученика воевал в УПА, его преследовала советская власть, поэтому пришлось эмигрировать в Австралию. А студент из Индонезии писал книгу, он учил украинский, чтобы лучше понять одну из своих героинь. Также изучали украинский разработчики видеоигр, предприниматели или полиглоты.

Частые причины изучения украинского иностранцами:

родные — украинские эмигранты;

туризм;

волонтерство;

бизнес;

поддержка украинских беженцев.

По словам Инны, большой интерес к украинскому языку проявляют студенты из США, Канады, Австралии, Великобритании, стран Европы. Чуть меньше учащихся из Азии и Южной Америки.

Вызовами для изучения украинского языка являются кириллица, семь падежей, спряжения, разные окончания слов и т.д.

Также трудности возникают с изучением новых слов, ведь порой сделать какие-либо ассоциации с другими языками достаточно сложно, — объясняет преподавательница.

Иностранцы об изучении украинского языка

Учить украинский — это верить в идею свободы

Дизайнер Колин из Бали начал изучать украинский язык после участия в проукраинской акции в марте 2022 года. Тогда он понял, что многим украинцам пришлось покинуть свой дом. Он хотел учить украинский, чтобы поддержать беженцев. Ему легко удался новый язык, поэтому он решил продолжить его изучение.

Для меня учить украинский — это верить в идею свободы, надежды на светлое будущее.

Это вдохновляет и преподносит. Я чувствую гордость за то, что могу учить такой красивый язык, — рассказывает он.

Он практикует украинский с беженцами на Бали. Хочет запустить свою дизайн-студию и обсуждает возможность сотрудничества с украинцами.

Украина — туристически недооцененная страна

Фотограф Селина из Германии начала изучать украинский еще в 2020 году. Она случайно попала в Украину из-за работы по проекту. Наша страна ее очаровала.

Я поняла, что это туристически недооцененная страна. Иностранцы, особенно люди с Запада, имеют ложное представление об Украине. Я хотела это исправить, — рассказывает девушка.

Языковой барьер во время путешествия мотивировал учить украинский. Она начала делать это самостоятельно через YouTube и Duolingo, даже купила несколько книг. А в 2022 году записалась на курсы.

На изучение языка вдохновила Леся Украинка

Разработчик программного обеспечения Луис из Аргентины приехал в Киев в 2021 году. Он был поражен дружелюбностью украинцев, ведь даже обычный таксист был очень любезен к нему. Всю поездку они обсуждали футбол.

Также мужчину поразило то, как многие украинцы знают английский. Он посетил несколько экскурсий по столице и влюбился в культуру.

Сильно поразила его Леся Украинка и ее слова: “Нет, я жива! Я буду жить вечно! У меня есть то, что не умирает”. Поэтому он начал изучать украинский.

Признается, друзья советовали ему учить русский. Он даже начал это делать, но ему не понравился этот язык. Тогда он узнал, что мать Леси Украинки учила ее дома, потому что в то время в школе преподавали русский.

— Я подумал: “Если меня мотивирует Леся Украинка, то почему я должен изучать язык, которого она избегала, чтобы сохранить свои традиции?” Так я и начал учить украинский, — вспоминает Луис.

Украинский язык иностранцам сложно учить также из-за большого количества диалектов. Ранее мы рассказывали об украинской диалектологии. Узнай, что ты знаешь о языке своего региона по ссылке.

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