Путешествия и вдохновение

Влюблены в культуру и верят в свободу! Иностранцы рассказали, почему начали учить украинский язык

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 февраля 2023, 18:30
Чому іноземці почали вивчати українську мову
Фото: Pexels

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