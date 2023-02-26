Закохані у культуру та вірять у свободу! Іноземці розповіли, чому почали вивчати українську мову

За останній рік Україна стала символом свободи, а українська мова — боротьби та незламності. Після того як наш голос спротиву зазвучав на весь світ, люди з різних країн почали вивчати українську мову та цікавилися нашою культурою.

Тисячі людей приїхали до нашої країни волонтерити чи боротися разом з нами на фронті. Тож їм потрібні були хоча б базові знання української мови.

Те, що українська мова стала шалено популярною у 2022 році, підтверджує одна з платформ для вивчення мов Duolingo. Інтерес до неї зріс через те, що мільйони українців почали шукати безпеки в інших країнах. Люди хотіли допомогти та бути ближчими до наших біженців.

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Херсонка Інна Сопрончук та жителі різних країн розповіли для LIGA.Life, чому іноземці вивчають українську мову.

Чому іноземці вивчають українську мову

Інна Сопрончук навчає іноземців української мови вже майже сім років. Вона відкрила свою школу з вивчення української та викладає в Оксфордському університеті, а також допомагає збирати кошти на підтримку жителів деокупованого Херсону.

Вона зазначає, що люди звертаються по допомогу з вивченням української з різних причин. Це можуть бути як нащадки українців, що емігрували, так і туристи й бізнесмени.

Часто рідні учнів емігрували з України до Канади, США чи Австралії. Вони згадують, як бабусі чи дідусі готували вареники та розповідали про українську культуру, відзначали Різдво за нашими традиціями.

Коли люди почали втрачати свою сім’ю, то захотіли відновити зв’язок з Україною, вивчаючи мову, — каже викладачка.

Інколи трапляються й незвичайні історії. Наприклад, дідусь одного учня воював в УПА, його переслідувала радянська влада, тому довелося емігрувати до Австралії. А студент з Індонезії писав книгу, він вчив українську, щоб краще зрозуміти одну зі своїх героїнь. Також вивчали українську розробники відеоігор, підприємці чи поліглоти.

Найчастіші причини вивчення української іноземцями:

рідні — українські емігранти;

туризм;

волонтерство;

бізнес;

підтримка українських біженців.

За словами Інни, великий інтерес до української мови проявляють студенти зі США, Канади, Австралії, Великої Британії, країн Європи. Трохи менше учнів з Азії та Південної Америки.

Викликами для вивчення української мови постають кирилиця, сім відмінків, дієвідміни, різні закінчення слів тощо.

Також труднощі виникають з вивченням нових слів, адже часом зробити якісь асоціації з іншими мовами досить важко, — пояснює викладачка.

Іноземці про вивчення української мови

Вчити українську — це вірити в ідею свободи

Дизайнер Колін з Балі почав вивчати українську після участі у проукраїнській акції в березні 2022 року. Тоді він зрозумів, що багатьом українцям довелося покинути свій дім. Він хотів вчити українську, щоб підтримати біженців. Йому легко вдалася нова мова, тому він вирішив продовжити вивчати її.

Для мене вчити українську — це вірити в ідею свободи, надії на світле майбутнє.

Це надихає і підносить. Я відчуваю гордість за те, що можу вчити таку гарну мову, — розповідає він.

Він практикує українську з біженцями на Балі. Хоче запустити свою дизайн-студію та обговорює можливість співпраці з українцями.

Україна — туристично недооцінена країна

Фотографиня Селіна з Німеччини почала вивчати українську ще у 2020 році. Вона випадково потрапила в Україну через роботу на проектом. Наша країна її зачарувала.

Я зрозуміла, що це туристично недооцінена країна. Іноземці, особливо люди з Заходу, мають хибне уявлення про Україну. Я хотіла це виправити, — розповідає дівчина.

Мовний бар’єр під час подорожі мотивував вивчати українську. Вона почала робити це самостійно через YouTube та Duolingo, навіть купила кілька книг. А у 2022 році записалася на курси.

На вивчення мови надихнула Леся Українка

Розробник програмного забезпечення Луїс з Аргентини приїхав до Києва у 2021 році. Він був вражений дружністю українців, адже навіть звичайний таксист був дуже люб’язний до нього. Всю поїздку вони обговорювали футбол.

Також чоловіка вразило те, як багато українців знають англійську. Він відвідав кілька екскурсій столицею та закохався у культуру.

Неабияк вразила його Леся Українка і її слова: “Ні, я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає”. Через це він почав вивчати українську.

Зізнається, друзі радили йому вчити російську. Він навіть почав це робити, але йому не сподобалася ця мова. Тоді він дізнався, що мати Лесі Українки навчала її вдома, бо в той час у школі викладали російську.

— Я подумав: “Якщо мене мотивує Леся Українка, то чому я повинен вивчати мову, якої вона уникала, щоб зберегти свої традиції?”. Так я і почав вчити українську, — згадує Луїс.

Українську мову іноземцям складно вчити також через велику кількість діалектів. Раніше ми розповідали про українську діалектологію. Дізнайся, що ти знаєш про мову свого регіону за посиланням.

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