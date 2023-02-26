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Закохані у культуру та вірять у свободу! Іноземці розповіли, чому почали вивчати українську мову

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Лютого 2023, 18:30
Чому іноземці почали вивчати українську мову
Фото: Pexels

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