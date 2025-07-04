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Погода в Черноморске на июль 2025: неужели это идеальное время для отдыха на море

Богдана Макалюк, журналист сайта 04 июля 2025, 12:45
Погода в Черноморске на июль 2025
Фото Unsplash

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