Погода в Черноморске на июль 2025: неужели это идеальное время для отдыха на море

Летом большинство людей планирует отпуск у моря. Нередко для этого выбирают Черноморск. Чтобы удачно спланировать отдых, нужно знать, какой будет погода в Черноморске в июле 2025 года.

Июль 2025 года в Черноморске будет ярким и жарким, с длинными солнечными днями и теплым морем. Это почти идеальные условия для курортного отдыха: море — комфортное, погода — практически безоблачная.

Погода в Черноморске на июль 2025

По данным сайта Wisemeteo, июль начнется тепло солнечно: дневные температуры будут в пределах +26-28°C, а по ночам стоит ожидать комфортные — +20-22°C. Ожидается почти непрерывное теплое лето с реальной средней температурой около +25-26°C, что делает месяц прекрасным для пляжного отдыха.

Дневные значения температуры воздуха будут держаться преимущественно +25-26°C, в том числе 8-9 июля — пиковые дни с теплым солнцем в пределах +27-28°C, иногда локально больше.

В июле прогнозируется только 2 дождливых дня, 10 и 11 июля, поэтому месяц будет почти сухим. Количество осадков невелико — примерно 15 мм за весь месяц. Поэтому большую часть времени будет ясное или не облачное лето — отличные условия для солнышка и пляжей. Вода Черного моря прогреется до +23-27 ° C, что приятно для купания.

Когда спланировать отдых в Черноморске в июле 2025 года

Идеальные сроки — 1-5 июля и 15-25 июля, когда дни солнечные и жара не чрезмерная. Во второй половине месяца возможны всплески тепла до +30°C и выше, что нужно учесть для комфортного пребывания.

В июле маленькая вероятность дождей, поэтому если попадешь на единые дождливые дни, лучше использовать время для SPA, прогулок или кофе в уютном кафе.

Обязательно возьми с собой купальник, солнцезащитный крем (SPF 50+), шляпу или панаму, пляжные аксессуары. Зонтик на случай дождя. Увлажняющие средства и легкую одежду для комфорта днем ​​и вечером.

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