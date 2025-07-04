Погода в Чорноморську на липень 2025: невже це ідеальний час для відпочинку на морі

Улітку більшість людей планує відпустку біля моря. Нерідко для цього обирають Чорноморськ. Щоб вдало спланувати відпочинок, треба знати, якою буде погода в Чорноморську у липні 2025.

Липень 2025 у Чорноморську буде яскравим і спекотним, з довгими сонячними днями та теплим морем. Це майже ідеальні умови для курортного відпочинку: море — комфортно-товариське, погода — практично безхмарна.

Погода в Чорноморську на липень 2025

За даними сайту Wisemeteo, липень розпочнеться тепло та сонячно: денні температури будуть в межах +26-28°C, а ночами варто очікувати комфортні — +20-22 °C. Очікується майже безперервне тепле літо з реальною середньою температурою близько +25-26°C, що робить місяць чудовим для пляжного відпочинку.

Денні значення температури повітря триматимуться переважно +25-26°C, зокрема 8-9 липня — пікові дні з теплим сонцем у межах +27-28 °C, іноді локальні більше.

У липні прогнозується лише 2 дощові дні, 10 та 11 липня, тому місяць буде майже сухим. Кількість опадів невелика — приблизно 15 мм за весь місяць. Тож більшість часу буде ясне або не хмарне літо — відмінні умови для сонечка й пляжів. Вода Чорного моря прогріється до +23-27 °C, що приємно для купання.

Коли спланувати відпочинок у Чорноморську в липні 2025

Ідеальні терміни — 1-5 липня та 15-25 липня, коли дні сонячні й спека не надмірна. У другій половині місяця можливі сплески тепла до +30 °C і вище, що треба врахувати для комфортного перебування.

У липні маленька ймовірність дощів, тому якщо потрапиш на єдині дощові дні, краще використати час для SPA, прогулянок або кавування в затишній кав’ярні.

Обов’язково візьми з собою купальник, сонцезахисний крем (SPF 50+), капелюх або панаму, пляжні аксесуари. Парасольку на випадок дощу. Зволожувальні засоби та легкий одяг для комфорту вдень і ввечері.

А якщо ти плануєш провести відпустку в горах, то раніше ми розповідали про погоду у Східниці у липні 2025.

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