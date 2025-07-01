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Погода в Східниці на липень 2025: клади поруч з панамою куртку

Богдана Макалюк, журналістка сайту 01 Липня 2025, 10:15
Погода в Східниці на липень 2025
Фото Unsplash

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