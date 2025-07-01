Погода в Східниці на липень 2025: клади поруч з панамою куртку

Українці часто вибирають Східницю для свого відпочинку. Тут дуже гарно, а ще можна оздоровитися. Читай, якою буде погода в Східниці у липні 2025.

Прогноз погоди у Східниці на липень 2025

Липень у Східниці буде переважно теплим із денними температурами комфортнішими за +25 °C. Це ідеальна погода для релаксу, активного відпочинку або гірських маршрутів.

Звісно, будуть і літні грози, але переважно короткочасні. Тож варто планувати поїздку з урахуванням прогнозу погоду, аби не потрапити на дощові дні.

Перший тиждень липня у Східниці радуватиме температурою повітря в діапазоні +23-33°C вдень, за даними сайту AccuWeather. А вночі температура сягатиме +11-17 °C, що досить комфортно. 5 та 6 липня очікуються грози та дощі, інші дні — сухі й сонячні.

Другий тиждень місяця не сильно відрізнятиметься від першого, на вулиці вдень — +22-30 °C, вночі — +13-17 °C. Потокові грози можливі 8 липня, також зливи 9, 11, 12 липня, після чого встановлюється невелика хмарність.

Третій тиждень матиме схожу тенденцію стосовно дощів та гроз.

А от останній тиждень місяця у Східниці буде повністю сонячним, а температура триматиметься в діапазоні 25-26°C.

Загалом середньомісячні показники будуть такими:

середній максимум — +23-27 °C, місцями — до +33 °C;

середній мінімум вночі — +11-17 °C;

опадів очікується близько 60-70 мм на місяць, переважно у вигляді коротких злив та гроз.

Як спланувати відпочинок у Східниці у липні 2025

Для максимального комфорту треба обирати дати першого і третього тижня липня, з орієнтацією на суху й сонячну погоду.

Якщо хочеш провести відпустку з оздоровчими процедурами — розумно включити дощові дні, щоб поєднати гірські мандрівки з SPA.

З собою краще мати легкий одяг, панаму/капелюх, сонцезахист та дзеркальні сонцезахисні окуляри. Не забудь про парасольку або дощовик, бажано також мати ще легку куртку для вечірніх прогулянок, адже може бути холодно.

Якщо ти хочеш відпочити в іншій місцевості, то раніше ми розповідали про погоду у Шацьку у липні 2025.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.