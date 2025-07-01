Погода в Східниці на липень 2025: клади поруч з панамою куртку

Фото Unsplash Українці часто вибирають Східницю для свого відпочинку. Тут дуже гарно, а ще можна оздоровитися. Читай, якою буде погода в Східниці у липні 2025. Прогноз погоди у Східниці на липень 2025 Липень у Східниці буде переважно теплим із денними температурами комфортнішими за +25 °C. Це ідеальна погода для релаксу, активного відпочинку або гірських маршрутів. Звісно, будуть і літні грози, але переважно короткочасні. Тож варто планувати поїздку з урахуванням прогнозу погоду, аби не потрапити на дощові дні. Перший тиждень липня у Східниці радуватиме температурою повітря в діапазоні +23-33°C вдень, за даними сайту AccuWeather. А вночі температура сягатиме +11-17 °C, що досить комфортно. 5 та 6 липня очікуються грози та дощі, інші дні — сухі й сонячні. Другий тиждень місяця не сильно відрізнятиметься від першого, на вулиці вдень — +22-30 °C, вночі — +13-17 °C. Потокові грози можливі 8 липня, також зливи 9, 11, 12 липня, після чого встановлюється невелика хмарність. Третій тиждень матиме схожу тенденцію стосовно дощів та гроз. А от останній тиждень місяця у Східниці буде повністю сонячним, а температура триматиметься в діапазоні 25-26°C. Читати на тему Погода у Харкові в липні 2025: переважатиме спека чи дощі Дізнайся, що очікувати харків’янам від погоди у липні. Загалом середньомісячні показники будуть такими: середній максимум — +23-27 °C, місцями — до +33 °C; середній мінімум вночі — +11-17 °C; опадів очікується близько 60-70 мм на місяць, переважно у вигляді коротких злив та гроз. Скриншот сайту AccuWeather Як спланувати відпочинок у Східниці у липні 2025 Для максимального комфорту треба обирати дати першого і третього тижня липня, з орієнтацією на суху й сонячну погоду. Якщо хочеш провести відпустку з оздоровчими процедурами — розумно включити дощові дні, щоб поєднати гірські мандрівки з SPA.З собою краще мати легкий одяг, панаму/капелюх, сонцезахист та дзеркальні сонцезахисні окуляри. Не забудь про парасольку або дощовик, бажано також мати ще легку куртку для вечірніх прогулянок, адже може бути холодно. Якщо ти хочеш відпочити в іншій місцевості, то раніше ми розповідали про погоду у Шацьку у липні 2025. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Погода в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter