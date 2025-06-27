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Погода в Шацьку на липень 2025: чи буде сприятливий прогноз для відпочинку на озерах

Богдана Макалюк, журналістка сайту 27 Червня 2025, 14:45
Погода в Шацьку на липень 2025
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