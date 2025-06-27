Погода в Шацьку на липень 2025: чи буде сприятливий прогноз для відпочинку на озерах

Часто українці вибирають для літнього відпочинку Шацькі озера. Але, щоб його спланувати, треба знати, буде тепло чи чекати дощі. Дізнайся, якою буде погода у Шацьку в липні 2025.

Погода в Шацьку на липень 2025

Прогноз погоди у Шацьку на липень 2025, за даними сайту AccuWeather, вказує на те, що денні значення температури повітря становитимуть в середньому +25-28 °C, з найспекотнішими днями — до +30°C 3 липня.



Нічні температури повітря будуть в межах +14-16°C, це забезпечуватиме комфортний сон туристам та місцевим жителям навіть без кондиціонера.

Попри приємне тепло, варто також очікувати опади у вигляді короткочасних дощів і трохи грозових явищ. Передбачається два дощових дні та два грозових: 11 і 12 та 10 і 13 липня відповідно.

Багатьох цікавить температура води в озерах, адже багато людей їдуть туди купатися. У липні температура води в озерах Волині зазвичай коливається в межах +22–25 °C, що забезпечує комфортні умови для купання та відпочинку на воді.

Тож найкращим періодом для відпочинку на Шацьких озерах є:

2-7 липня — поєднання спекотного дня, комфортної температури води та невеликого ризику опадів;

10-15 липня — у ці дати можливі короткі грози, але в цілому погода сприятлива — тепло, сонячно, дощі швидкоплинні.

Утім радимо постійно перевіряти прогноз погоди, адже він може змінюватися.

Що треба знати про Шацькі озера

Це унікальний природний комплекс у Волинській області, один із найчистіших і найпривабливіших куточків України для відпочинку на природі. Вони розташовані у Шацькому національному природному парку, на крайньому заході Волинської області. До комплексу входять близько 30 водойм. Найвідоміші:

Світязь — найглибше озеро України;

Пулемецьке — друге за площею;

Луки, Линець, Перемут, Пісочне, Карасине, Озерце — мальовничі та менш людні.

У цих водоймах вода має високий вміст срібла та гліцерину, тому є корисною для шкіри. До речі, не лише озера треба глянути, а й Шацький парк — це частина біосферного резервату ЮНЕСКО Західне Полісся. Тут мешкає понад 270 видів птахів і понад 60 видів риб.

Але дехто не відпочиває, а продовжує працювати у таку спеку. Раніше ми розповідали, якою буде погода у липні 2025 у Києві.

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