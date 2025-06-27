Погода в Шацке на июль 2025: будет ли благоприятный прогноз для отдыха на озерах

Часто украинцы выбирают для летнего отдыха Шацкие озера. Но, чтобы его спланировать, нужно знать, будет ли тепло или ждать дожди.

Погода в Шацке на июль 2025

Прогноз погоды в Шацке на июль 2025, по данным сайта AccuWeather, указывает на то, что дневные значения температуры воздуха составят в среднем +25-28°C, с самыми жаркими днями — до +30°C 3 июля.

Ночные температуры воздуха будут в пределах +14-16°C, что обеспечит комфортный сон туристам и местным жителям даже без кондиционера.

Несмотря на приятное тепло, следует также ожидать осадков в виде кратковременных дождей и немного грозовых явлений. Прогнозируется два дождливых дня и два грозовых: 11 и 12 и 10 и 13 июля соответственно.

Многих интересует температура воды в озерах, ведь многие едут туда купаться. В июле температура воды в озерах Волыни обычно колеблется от +22–25°C, что обеспечивает комфортные условия для купания и отдыха на воде.

Поэтому лучшим периодом отдыха на Шацких озерах является:

2-7 июля — сочетание жаркого дня, комфортной температуры воды и небольшого риска осадков;

10-15 июля — в эти даты возможны короткие грозы, но в целом погода благоприятная — тепло, солнечно, дожди быстротечны.

Впрочем, советуем постоянно проверять прогноз погоды, ведь он может меняться.

Что нужно знать о Шацких озерах

Это уникальный природный комплекс в Волынской области, один из самых чистых и привлекательных уголков Украины для отдыха на природе.

Свитязь — самое глубокое озеро Украины;

Пулемецкое — второе по площади;

Луки, Линец, Перемут, Песочное, Карасино, Озерцо — живописные и менее людные.

В этих водоемах вода имеет высокое содержание серебра и глицерина, поэтому полезна для кожи. Кстати, не только озера нужно посмотреть, но и Шацкий парк — это часть биосферного резервата ЮНЕСКО Западное Полесье. Здесь обитает более 270 видов птиц и более 60 видов рыб.

Но некоторые не отдыхают, а продолжают работать в такую ​​жару. Ранее мы рассказывали, какой будет погода в июле 2025 в Киеве.

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