Погода в Днепре в октябре 2025: ощути контрасты осени — от летнего солнца до длительного дождя

Октябрь в Днепре обещает не раз удивлять контрастами: тёплые солнечные дни будут плавно чередоваться с прохладными утрами и вечерами, а небо время от времени будет дарить дожди.

Подробно о прогнозе погоды в Днепре на октябрь 2025 года — в материале.

Погода в Днепре на октябрь 2025

Осень в Днепре действительно будет удивлять: температурная амплитуда будет огромной и ощутимой — от 1°C в холодные ночи до 23°C в тёплые дневные часы.

Самый тёплый день: 5 октября — дневная температура составит 23°C, на мгновение почти вернётся лето.

Самый холодный день: 26 октября — ночная температура опустится до 1°C, так что утренние прогулки потребуют шапки и шарфа.

Дождливые дни: 3, 5, 10, 12, 15, 16, 19, 21-25 числа — небо решит, что Днепру нужна капельная терапия.

Самые холодные ночи: 26 (1°C), 24 (3°C), 31 число (9°C).

Погода в Днепре на октябрь: прогноз по неделям

В начале месяца температура в Днепре будет держаться в приятном диапазоне: 15-23°C, ночная: 3-12°C. Будет доминировать солнце и лёгкие облака, а вот 3 и 5 октября небо слегка подмочит настроение дождём.

Вторая неделя обещает быть ещё тёплой, но первые признаки осени уже дадут о себе знать: ночи становятся всё прохладнее. Дневная температура: 9-19°C, ночная: 5-9°C. Солнечные дни будут чередоваться с облачными и дождливыми. Осадки ожидаются 10 и 12 числа.

На третьей неделе октября осень в Днепре уверенно вступит в свои права: дневная температура останется в пределах нормы: 10-17°C, ночная: 6-8°C. Большинство дней будут пасмурными с проблесками солнца, дожди ожидаются 15 и 16 числа.

Неделя с 20 по 26 число прогнозируется самой дождливой.

Осадки пройдут со вторника по субботу. Похолодание будет ощутимым: днём 8-12°C, ночью 1-7°C.

Месяц завершится сухой холодной погодой. Солнце чаще будет прятаться за облаками, а куртки и шарфы уже не будем убирать в шкаф до нового тёплого сезона.

Узнай также об основных погодных тенденциях октября в Украине — какие долгосрочные прогнозы дают синоптики.

