Погода у Дніпрі в жовтні 2025: відчуй контрасти осені — від літнього сонця до тривалого дощу

Жовтень у Дніпрі обіцяє не раз дивувати контрастами: теплі сонячні дні плавно чергуватимуться з прохолодними ранками та вечорами, а час від часу небо даруватиме дощі.
Детальніше про прогноз погоди в Дніпрі на жовтень 2025 року — у матеріалі.
Погода у Дніпрі на жовтень 2025
Осінь у Дніпрі дійсно дивуватиме: температурна амплітуда буде величезною та відчутною — від 1°C у холодні ночі до 23°C у теплі денні години.
Найтепліший день: 5 жовтня — денна температура становитиме 23°C, на мить майже повернеться літо
Найхолодніший день: 26 жовтня — нічна температура опуститься до 1°C, так що ранкові прогулянки потребуватимуть шапки й шарфа.
Дощові дні: 3, 5, 10, 12, 15, 16, 19, 21-25 числа — небо вирішить, що Дніпро потребує крапельної терапії.
Найпрохолодніші ночі: 26 (1°C), 24 (3°C), 31 числа (9°C).
Погода в Дніпрі на жовтень місяць: прогноз по тижнях
На початку місяця температура в Дніпрі триматиметься в приємному діапазоні: 15-23°C, нічна: 3-12°C. Домінуватиме сонце й легкі хмарки, а от 3 та 5 жовтня небо злегка підмочить настрій дощем.
Другий тиждень обіцяє бути іще теплим, але перші ознаки осені вже дадуться взнаки: ночі стають усе прохолоднішими. Денна температура: 9-19°C, нічна: 5-9°C. Сонячні дні чергуватимуться з хмарними та дощовими. Опади передбачаються 10 та 12 числа.
На третьому тижні жовтня осінь в Дніпрі впевнено вступить у свої права: денна температура залишиться у межах норми: 10-17°C, нічна: 6-8°C. Більшість днів похмурі, з проблисками сонця, дощі очікуються 15 та 16 числа.
Тиждень з 20 по 26 число прогнозується найбільш дощовим.
Опади зарядять з вівторка по суботу. Похолодання буде відчутним: вдень 8-12°C, вночі 1-7°C.
Завершиться місяць бездощовою холодною погодою. Сонце частіше ховатиметься за хмарами, а куртки і шарфи вже не ховатимуться до шафи до нового теплого сезону.
Дізнайся також про основні погодні тенденції жовтня в Україні — які довгострокові прогнози дають синоптики.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!