Погода у Дніпрі в жовтні 2025: відчуй контрасти осені — від літнього сонця до тривалого дощу

Жовтень у Дніпрі обіцяє не раз дивувати контрастами: теплі сонячні дні плавно чергуватимуться з прохолодними ранками та вечорами, а час від часу небо даруватиме дощі.

Детальніше про прогноз погоди в Дніпрі на жовтень 2025 року — у матеріалі.

Погода у Дніпрі на жовтень 2025

Осінь у Дніпрі дійсно дивуватиме: температурна амплітуда буде величезною та відчутною — від 1°C у холодні ночі до 23°C у теплі денні години.

Найтепліший день: 5 жовтня — денна температура становитиме 23°C, на мить майже повернеться літо

Найхолодніший день: 26 жовтня — нічна температура опуститься до 1°C, так що ранкові прогулянки потребуватимуть шапки й шарфа.

Дощові дні: 3, 5, 10, 12, 15, 16, 19, 21-25 числа — небо вирішить, що Дніпро потребує крапельної терапії.

Найпрохолодніші ночі: 26 (1°C), 24 (3°C), 31 числа (9°C).

Погода в Дніпрі на жовтень місяць: прогноз по тижнях

На початку місяця температура в Дніпрі триматиметься в приємному діапазоні: 15-23°C, нічна: 3-12°C. Домінуватиме сонце й легкі хмарки, а от 3 та 5 жовтня небо злегка підмочить настрій дощем.

Другий тиждень обіцяє бути іще теплим, але перші ознаки осені вже дадуться взнаки: ночі стають усе прохолоднішими. Денна температура: 9-19°C, нічна: 5-9°C. Сонячні дні чергуватимуться з хмарними та дощовими. Опади передбачаються 10 та 12 числа.

На третьому тижні жовтня осінь в Дніпрі впевнено вступить у свої права: денна температура залишиться у межах норми: 10-17°C, нічна: 6-8°C. Більшість днів похмурі, з проблисками сонця, дощі очікуються 15 та 16 числа.

Тиждень з 20 по 26 число прогнозується найбільш дощовим.

Опади зарядять з вівторка по суботу. Похолодання буде відчутним: вдень 8-12°C, вночі 1-7°C.

Завершиться місяць бездощовою холодною погодою. Сонце частіше ховатиметься за хмарами, а куртки і шарфи вже не ховатимуться до шафи до нового теплого сезону.

Дізнайся також про основні погодні тенденції жовтня в Україні — які довгострокові прогнози дають синоптики.

