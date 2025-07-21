Погода в Хмельницком на август 2025: переменчивый бархатный сезон

Фото Pixabay Август 2025 в Хмельницком обещает часто менять погодные настроения — от солнечной жары до облачных дождей, несущих прохладу. Лето постепенно сдает свои позиции, хотя прощается неохотно. Подробно о прогнозе погоды в августе 2025 — в материале. Погода в Хмельницком в первую декаду августа: 1-10 В начале месяца погода побалует летней стабильностью: днем температура колеблется от +24°C до +28°C, а ночью от +12°C до +18°C. Преимущественно нас ждут солнечные дни, но 4-5, 8 и 10 числа прогнозируются кратковременные дожди. Читать по теме Погода в Одессе на август 2025: ласковое море, умеренная жара и соленые бризы Понадобятся ли кофта и зонт в августовской Одессе — узнай точный прогноз на бархатный сезон. Погода в Хмельницком во вторую декаду августа: 11-20 Вторая декада принесет небольшое снижение температуры: дневная будет держаться на уровне от +24°C до +26°C, ночная — +14°C…+15°C. Ожидается больше облачности и осадков, дожди прогнозируют с 11 по 15 августа, а также 17 и 20 числа. Однако 16,18,19 снова вернется почти ясное небо. Wisemeteo Погода в Хмельницком в третью декаду августа: 21-31 число Конец месяца — самая хмурая его часть. Дневная температура постепенно снизится до +23°C, а ночная опустится до +13-14°C. Практически каждый второй день дождливый, 22-27 числа прогнозируются особенно влажными, но без резких скачков температуры. Прогноз погоды на август: будут ли в Хмельницком грозы и шквалы Дожди будут идти примерно 18 дней месяца.Обильные осадки возможны 14–15 числа, а также в период с 24 по 29 — именно в эти дни вероятность проливных дождей наибольшая. Грозы возможны в это же время, а вот штормовых предупреждений на основе данного прогноза Wisemeteo нет. Так что август 2025 года в Хмельницком напоминает об осени, которая уже потихоньку крадется. И если первая половина — летняя, то в дальнейшем ждем более влажного и прохладного воздуха. Практикуем умение вовремя накинуть на летнюю одежду легкий дождевик, и чувствуем себя вполне комфортно в бархатном сезоне по-хмельницки. Узнай, каким видят синоптики август на всей территории Украины — успей отдохнуть и поймать приятно теплые дни. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Погода в Украине, Хмельницкий Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter