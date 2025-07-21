Погода в Хмельницком на август 2025: переменчивый бархатный сезон

Август 2025 в Хмельницком обещает часто менять погодные настроения — от солнечной жары до облачных дождей, несущих прохладу. Лето постепенно сдает свои позиции, хотя прощается неохотно.

Подробно о прогнозе погоды в августе 2025 — в материале.

Погода в Хмельницком в первую декаду августа: 1-10

В начале месяца погода побалует летней стабильностью: днем температура колеблется от +24°C до +28°C, а ночью от +12°C до +18°C. Преимущественно нас ждут солнечные дни, но 4-5, 8 и 10 числа прогнозируются кратковременные дожди.

Погода в Хмельницком во вторую декаду августа: 11-20

Вторая декада принесет небольшое снижение температуры: дневная будет держаться на уровне от +24°C до +26°C, ночная — +14°C…+15°C. Ожидается больше облачности и осадков, дожди прогнозируют с 11 по 15 августа, а также 17 и 20 числа. Однако 16,18,19 снова вернется почти ясное небо.

Погода в Хмельницком в третью декаду августа: 21-31 число

Конец месяца — самая хмурая его часть. Дневная температура постепенно снизится до +23°C, а ночная опустится до +13-14°C. Практически каждый второй день дождливый, 22-27 числа прогнозируются особенно влажными, но без резких скачков температуры.

Прогноз погоды на август: будут ли в Хмельницком грозы и шквалы

Дожди будут идти примерно 18 дней месяца.

Обильные осадки возможны 14–15 числа, а также в период с 24 по 29 — именно в эти дни вероятность проливных дождей наибольшая.

Грозы возможны в это же время, а вот штормовых предупреждений на основе данного прогноза Wisemeteo нет.

Так что август 2025 года в Хмельницком напоминает об осени, которая уже потихоньку крадется. И если первая половина — летняя, то в дальнейшем ждем более влажного и прохладного воздуха.

Практикуем умение вовремя накинуть на летнюю одежду легкий дождевик, и чувствуем себя вполне комфортно в бархатном сезоне по-хмельницки.

Узнай, каким видят синоптики август на всей территории Украины — успей отдохнуть и поймать приятно теплые дни.

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