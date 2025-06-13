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Погода на август 2025 в Украине: от жары до осенних дождей

Ольга Петухова, редактор сайта 13 июня 2025, 17:45
август 2025 погода
Фото Pexels

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