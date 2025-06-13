Погода на август 2025 в Украине: от жары до осенних дождей

Точно спрогнозировать погоду на длительный период достаточно сложно, ведь нельзя гарантировать, что циклоны и антициклоны будут двигаться просчитанным путем.

Но есть многолетние наблюдения и прогнозы народных синоптиков. Что они говорят о погоде в августе 2025 года — мы собрали в материале.

Погода на август 2025 в Украине по прогнозу народного синоптика

Народный синоптик из Волыни Владимир Деркач поделился своим прогнозом на август с изданием Telegraf. По его прогнозу, август начнется с короткого похолодания и ветреной погоды. Кстати, таким же будет и конец июля.

Но немного погодя погода в августе снова повернет на тепло — температура поднимется местами до +30°C. В первую полную неделю месяца (4-10 числа) жара немного спадет, пройдут небольшие дожди, которые на время освежат воздух.

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По словам Деркача, вторая декада августа будет нестабильной: погода начнет резко меняться, появятся сильные порывы ветра, а вероятность осадков значительно возрастет. В то же время иногда все же случатся несколько теплых дней с температурой до +30°C.

В третьей декаде летом станет заметно прохладнее, особенно ночью. Днем еще сохранится приятная температура. В конце месяца дождей станет больше — они будут интенсивными, что вполне понятно, ведь впереди осень.

Погода на август 2025 в Украине на основе длительных наблюдений

Этим летом, по наблюдениям синоптиков, не ожидается экстремальных погодных проявлений, поэтому можно ориентировать на так называемый среднестатистический август.

Обычно август в Украине является температурно комфортным месяцем. В дневное время воздух, как правило, прогревается до +24…+25°C. Ночью температура снижается до примерно +13…+14°C — это уже знак появляющейся на горизонте осени. В вечерние часы следует иметь под рукой одежду с длинными рукавами.

Дожди в августе ожидаются в среднем в течение каждых 6-12 дней, но они в большинстве своем кратковременные, поэтому вряд ли стоит волноваться о затяжных ливнях или серьезных погодных неурядицах.

В целом погода в августе одна из самых комфортных. Нет длительных периодов экстремальной жары, бурь и штормов. Поэтому ждем теплого, хотя и изменчивого, августа, который постепенно переведет нас из лета в осень.

А вот когда ждать чрезмерной жары в Украине — узнай, что говорят синоптики, и каким вообще будет лето 2025 года.

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