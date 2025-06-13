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Погода на серпень 2025 в Україні: від спеки до осінніх дощів

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Червня 2025, 17:45
серпень 2025 погода
Фото Pexels

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