Погода на серпень 2025 в Україні: від спеки до осінніх дощів

Точно спрогнозувати погоду на тривалий період досить складно, адже немає стовідсоткової ймовірності, що циклони та антициклони рухатимуться прорахованим шляхом.

Але є багаторічні спостереження та прогнози народних синоптиків. Що вони говорять про погоду у серпні 2025 року — ми зібрали у матеріалі.

Погода на серпень 2025 в Україні за прогнозом народного синоптика

Народний синоптик з Волині Володимир Деркач поділився своїм прогнозом на серпень з виданням Telegraf. За його прогнозом, серпень почнеться з короткого похолодання та вітряної погоди. До речі, таким самим буде і кінець липня.

Але трохи згодом погода у серпні знову поверне на тепло — температура підніметься місцями аж до +30°C. В перший повний тиждень місяця (4-10 числа) спека трохи спаде, пройдуть невеликі дощі, які на якийсь час освіжать повітря.

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За словами пана Деркача, друга декада серпня буде нестабільною: погода почне різко змінюватися, з’являться сильні пориви вітру, а ймовірність опадів значно зросте. Водночас іноді все ж траплятимуться кілька теплих днів із температурою до +30°C.

У третій декаді літа стане помітно прохолодніше, особливо вночі. А вдень ще збережеться приємна температура. Наприкінці місяця дощів побільшає — вони стануть інтенсивними, що цілком зрозуміло, адже попереду осінь.

Погода на серпень 2025 в Україні на основі тривалих спостережень

Цього літа, за спостереженнями синоптиків, не очікується екстремальних погодних проявів, тож можна орієнтувати на так званий середньостатистичний серпень.

Зазвичай серпень в Україні є температурно комфортним місяцем. У денний час повітря, як правило, прогрівається до +24…+25 °C. Уночі температура знижується до приблизно +13…+14 °C — це вже знак осені, що з’являється на горизонті. У вечірні години варто мати під рукою одяг з довгими рукавами.

Дощі в серпні очікуються у середньому протягом кожних 6-12 днів, але вони здебільшого короткочасні, тож навряд чи варто хвилюватися щодо затяжних злив або серйозних погодних негараздів.

Загалом погода в серпні одна з найкомфортніших. Немає тривалих періодів екстремальної спеки, бур та штормів. Тож чекаємо на теплий, хоча й мінливий, серпень, який поступово переведе нас з літа в осінь.

А от коли чекати надмірної спеки в Україні — дізнайся, що кажуть синоптики, і яким взагалі буде літо 2025.

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