Погода в Хмельницком на январь 2026: зима обещает и морозы со снегом, и оттепель с дождем

Хмельничан не удивишь дождями — они частые гости в городе, а вот принесет ли январь долгожданный снег и мороз — это вопрос.

Что говорят синоптики о погоде на январь 2026 года в Хмельницком — долгосрочный прогноз на месяц, чтобы ты мог (могла) удачно планировать праздничные, выходные и рабочие дни.

Прогноз погоды на январь 2026 в Хмельницком: первая декада, с 01.01 по 10.01

Январь в Хмельницком начинается морозно: первый день до -13°C ночью и около -7°C днем, немного снежно и пасмурно.

Потом температура будет медленно повышаться: 2-4 января днем уже от 0°C до 3°C, но ночью еще холодно, до -8°C.

Дождь и снег будут чередоваться почти каждый день, лишь несколько солнечных окошек прогнозируются 2, 6, 7, 9, 10 января. Осадки в первую декаду обещают быть довольно обильными.

Прогноз погоды на январь 2026 в Хмельницком: вторая декада, с 11.01 по 21.01

Середина месяца будет более спокойной и относительно теплой: дневная температура будет держаться в пределах от 0°C до 4°C, ночная — от -5°C до -1°C.

Погода умеренно облачная, но осадков меньше, чем в первые дни месяца. Ярких солнечных дней немного, но в период с 13 по 17 число облака все же будут чередоваться с солнцем.

Прогноз погоды на январь 2026 в Хмельницком: третья декада, с 21.01 по 31.01

В конце месяца постепенно станет еще теплее: днем 2-8°C, ночью 0-6°C тепла. По прогнозу, будут и дни с проблесками солнца в период с 24 по 27 января.

Хотя иногда в третьей декаде все еще будет идти снег или дождь, как, например, 23 и 28-31 числа.

В целом за месяц ожидается около 17 относительно солнечных дней и 15 дней с осадками.

Самая низкая температура прогнозируется 1 января — -13°C ночью.

Позаботься о теплой непромокаемой одежде и наслаждайся любой погодой, ведь, как известно, теплее всего от того солнца, что живет в душе.

