Прогноз погоди на січень 2026 у Хмельницькому: зима обіцяє і морози зі снігом, і відлигу з дощем

Хмельничан не здивувати дощами — вони часті гості у місті, а от чи принесе січень довгоочікуваний сніг та мороз — це питання.

Що кажуть синоптики про погоду на січень 2026 року у Хмельницькому – довгостроковий прогноз на місяць, щоб ти міг (могла) вдало планувати святкові, вихідні та робочі дні.

Прогноз погоди на січень у Хмельницькому: перша декада, з 01.01 по 10.01

Січень у Хмельницькому починається морозно: перший день до -13°C вночі і близько -7°C вдень, трошки сніжно та похмуро.

Потім температура повільно підійматиметься: 2-4 січня вдень вже від 0°C до 3°C, але вночі ще холодно, до -8°C.

Дощ і сніг чергуватимуться майже щодня, лише кілька сонячних віконець прогнозують 2, 6,7, 9, 10 січня. Опади у першу декаду обіцяють бути доволі рясними.

Прогноз погоди на січень у Хмельницькому: друга декада, з 11.01 по 21.01

Середина місяця буде більш спокійною та відносно теплою: денна температура триматиметься в межах від 0°C до 4°C, нічна — від -5°C до -1°C.

Погода помірно хмарна, але опадів менше, ніж у перші дні місяця. Яскравих світлих днів небагато, та в період з 13 по 17 числа хмари все ж чергуватимуться з сонцем.

Прогноз погоди на січень у Хмельницькому: друга декада, з 21.01 по 31.01

В кінці місяця потроху іще більше потеплішає: вдень 2-8°C, вночі 0-6°C тепла. За прогнозом, будуть й дні з проблисками сонця у період з 24 по 27 січня. Хоча іноді у третій декаді все ще йтиме сніг чи дощ, як от 23 та 28-31 числа.

Усього за місяць очікується близько 17 днів відносно сонячних днів та 15 днів з опадами.

Найнижча температура прогнозується 1 січня — -13°C вночі.

Подбай про теплий непромокний одяг і насолоджуйся будь-якою погодою, адже, як відомо, найтепліше світить те сонце, що живе в душі.

