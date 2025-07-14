Погода в Солотвино на июль 2025: особенности горного климата

Летом многие выбирают для отдыха Карпаты. Популярным местом для этого стало Солотвино. Люди, которые планируют отпуск там, ищут, какой будет погода в Солотвине в июле 2025 года.

Погода в Солотвине в июле 2025

В Солотвино из-за близости к Карпатам и рельефной котловинной структуры часто наблюдается значительный контраст: днем ​​жара до +32-36°C, а ночью резкое падение температуры до +12-14°C. Это создает особый “горный” климат.

Июль в Солотвино — это типичный теплый месяц с жаркими днями, прохладными ночами и небольшим количеством осадков. Погода создает идеальные условия для курорта: с теплым солнцем и комфортной температурой воды в озерах.

По данным сайта AccuWeather, дневные максимумы в большинстве июльских дней держатся в пределах +25-30°C, но пик жары принесет первая неделю: 3-7 июля — +32-36°C, в том числе 4 июля до +36°С, 7 июля — до +34°C.

Ночные показатели от +12 до +22°C, в зависимости от части месяца.

Во второй половине месяца дневные температуры немного снизятся, но сохранятся в диапазоне +25-29°C, а по ночам — около +14-17°C.

Касательно осадков — первые дни июля сухие и солнечные. Ближе к 9-13 июля возможен небольшой дождь. Также в эти дни ожидаются ливни и грозы.

В середине месяца возможны отдельные дожди, но в целом осадков мало — примерно 30-50 мм за весь месяц. В конце июля дожди практически не ожидаются, погода стабильно сухая редко с облачными днями.

Как спланировать отдых в Солотвине

Если планируешь активный отдых или прогулки, советуем выбирать начало месяца или вторую неделю — тогда жара будет сильная, но более комфортная.

Днем следует носить легкую летнюю одежду и головной убор, спасайся от солнца (SPF ≥30). Вечером будет прохладно — желательно иметь с собой свитер или легкую куртку.

Даже в сухие дни не забудь зонтик или дождевик — короткие ливни могут случиться неожиданно. Пей больше воды и избегай жарких дневных часов для походов в горы или активного движения.

