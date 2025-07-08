Погода в Солотвині на липень 2025: особливості гірського клімату

Улітку багато людей вибирають для відпочинку Карпати. Популярним місцем для цього є Солотвино. Люди, які планують відпустку там, шукають, якою буде погода в Солотвині у липні 2025.

Погода в Солотвині в липні 2025

У Солотвино через близькість Карпат і рельєфну котловинну структуру часто спостерігається значний контраст: вдень спека до +32-36 °C, а вночі різке падіння температури до +12-14 °C. Це створює особливий “гірський” клімат.

Липень у Солотвині — це типовий теплий місяць із виразними спекотними днями, прохолодними ночами та невеликою кількістю опадів. Погода створює ідеальні умови для курорту: з теплим денним сонцем та комфортною температурою води в озерах.

За даними сайту AccuWeather, денні максимуми в більшості липневих днів тримаються у межах +25-30°C, але пік спеки принесе перший тиждень: 3-7 липня — +32-36°C, зокрема 4 липня до +36°С, 7 липня — до +34°C.

Нічні показники — від +12 до +22°C, залежно від частини місяця.



У другій половині місяця денні температури трохи знизяться, але збережуться у діапазоні +25-29°C, а ночами — близько +14-17°C.

Щодо опадів — перші дні липня сухі та сонячні. Ближче до 9-13 липня ймовірний невеликий дощ. Також у ці дні очікуються зливові явища й грози.

У середині місяця можливі окремі дощі, але загалом опадів мало — приблизно 30-50 мм за весь місяць. Наприкінці липня дощів практично не очікується, погода стабільно суха рідко з хмарними днями.

Як спланувати відпочинок в Солотвині

Якщо плануєш активний відпочинок або прогулянки, радимо обирати початок місяця або другий тиждень — тоді спека буде сильна, але комфортніша.

Вдень варто носити легкий літній одяг і головний убір, рятуйся від сонця (SPF ≥ 30). Ввечері буде прохолодно — бажано мати зі собою светр або легку куртку.

Навіть у сухі дні не забудь парасольку або дощовик — короткі зливи можуть трапитися несподівано. Пий більше води й уникай спекотних денних годин для походів у гори або активного руху.

Якщо ти плануєш відпочинок в іншому гірському регіоні, пропонуємо дізнатися про погоду у Східниці у липні 2025.

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