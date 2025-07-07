Погода в Буковелі у липні 2025: прогноз з сонцем, дощами та туманами

Якщо плануєш кілька щасливих днів відпочинку в липні у Буковелі, готуйся до карпатської погоди, ще збираючи валізу.

Клімат там нестабільний, карпатський — зранку м’яка туманна завіса, в полудень лагідне сонце, а після обіду — раптові дощі й грози.

Як погода в Буковелі в липні 2025 року виглядає по декадах — дізнайся з матеріалу.

Погода в Буковелі у липні в першій декаді (до 10 числа)

Перша декада захопить хвилю спеки, вдень +24 … +28 °C, вночі близько +10 … +15 °C, а потім різкий перепад: 10 липня прийде прохолода, вдень — лише +14°C, легка куртка стане у пригоді.

7-10 липня можуть з’явитися й дощики, але здебільшого швидкоплинні. Накриватимуть тумани, які у долинах зазвичай розходяться лише під ранок.

Погода в Буковелі у липні в другій декаді (з 11 по 20 число)

Температура знову влаштує гойдалки: 11 та 20 липня вдень усього +16…+20°C. Решту днів другої декади погода лишатиметься по-справжньому літньою: +21 … +23 °C вдень, +11 … +16 °C вночі.

Щоправда, дощі ймовірні щодня, та вітер зазвичай швиденько відганятиме хмари.

Погода в Буковелі у липні в третій декаді (з 21 по 31 число)

Остання декада — коротше світловий день, але літо в усій красі: денна температура буде комфортною +22…+25°C, вночі на рівні +11… +14°C.

Опади прогнозуються 26, 30, 31 липня, але вони будуть короткочасними, і не псуватимуть настрій.

Отже, збираючись у липневий Буковель, варто пакуватися з розумом: на день вистачить футболки та фліски, а от вечорами точно знадобиться легка куртка чи тепліша кофта, бо температура різко падатиме.

Не забудь дощовик або парасолю — дощі тут раптові й рішучі. А на ноги — краще міцні шиповані кросівки: після дощу гірські стежки стають слизькими.

І знай: Буковель прекрасний за будь-якої погоди, і ніщо не зрівняється з ароматом його гірських трав і туману, свіжою карпатською прохолодою і променистим липневим сонцем, навіть, якщо воно просто визирає з-за хмар.

Дізнайся також довгостроковий прогноз погоди на озері Світязь у липні 2025 року — чи буде комфортною температура та чи часто дощитиме протягом місяця.

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