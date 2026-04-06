Похолодание в Украине весной 2026: чего ждать накануне Пасхи

После аномально тёплого начала весны в Украину идёт резкое похолодание, которое может навредить растениям. Заморозки уже считаются опасным явлением, ведь именно в этот период начинают цвести абрикосы и другие плодовые деревья.

Когда придёт похолодание и будут ли заморозки сильными — читай в материале.

Будет ли похолодание и заморозки в Украине в апреле 2026 года

В первые выходные апреля, 4–5 числа, погода в Украине ещё оставалась тёплой и сухой. Влияние антициклона обеспечивало комфортные условия: ночью температура составляла +5…+10°, днём +13…+18°.

Это был благоприятный период для работы на открытом воздухе и подготовки к праздникам.

Однако уже 6 апреля произойдёт последний всплеск тепла — до +20° днём. После этого атмосферные процессы начнут быстро меняться: антициклон сместится на север, а с северных морей активизируются циклоны, которые принесут в Украину холодный арктический воздух, придёт похолодание.

Могут быть кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

В период 7–9 апреля погода значительно ухудшится: вместе с дождями местами возможен мокрый снег.

Ночная температура понизится до +2…+7°.

На поверхности грунта ожидаются заморозки до 0…–3°. Днём температура будет лишь +7…+12°. По прогнозам, холодная погода может задержаться как раз до Пасхи, 12 апреля.

Существует вероятность заморозков даже в воздухе — до 0…–5°, а днём температура удержится в пределах +3…+8°.

То есть праздничные дни могут оказаться значительно холоднее обычного.

Поэтому не стоит спешить с высадкой теплолюбивых культур и лучше быть готовыми к ночным заморозкам. Хотя такое похолодание в апреле не редкость, оно может повлиять как на урожай, так и на праздничные планы.

