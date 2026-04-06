Похолодання в Україні весною 2026: що чекати напередодні Великодня

Після аномально теплого початку весни в Україну йде різке похолодання, яке може нашкодити рослинам. Заморозки вже вважаються небезпечним явищем, адже саме в цей період починають цвісти абрикоси та інші плодові дерева.

Чи будуть похолодання та заморозки в Україні у квітні 2026

У перші вихідні квітня, 4-5 числа, погода в Україні ще залишалася теплою та сухою. Вплив антициклону забезпечував комфортні умови: вночі температура становила +5…+10°, вдень +13…+18°.

Це був сприятливий період для роботи на відкритому повітрі та підготовки до свят.

Однак уже 6 квітня станеться останній сплеск тепла — до +20° вдень. Після цього атмосферні процеси почнуть швидко змінюватися: антициклон зміститься на північ, а з боку північних морів активізуються циклони, які принесуть в Україну холодне арктичне повітря, прийде похолодання.

Можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. Про це написав на своїй сторінці у Facebook начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

У період 7–9 квітня погода суттєво погіршиться: разом із дощами подекуди можливий мокрий сніг.

Температура вночі знизиться до +2…+7°.

На поверхні ґрунту очікуються заморозки до 0…–3°. Вдень буде лише +7…+12°. За прогнозами, холодна погода може затриматися якраз до Великодня 12 квітня.

Існує ймовірність заморозків навіть у повітрі — до 0…–5°, а вдень температура триматиметься в межах +3…+8°.

Тобто святкові дні можуть видатися значно холоднішими, ніж зазвичай.

Тому не варто поспішати з висадкою теплолюбних культур і краще бути готовими до нічних заморозків. Хоча таке похолодання у квітні не рідкість, воно може вплинути і на врожай, і на святкові плани.

