Без кислорода с Эвереста: поляк впервые в истории спустился с самой высокой вершины на лыжах

Польский лыжник Анджей Баргель вошел в историю как первый человек, который поднялся и спустился на лыжах с горы Эверест без использования дополнительного кислорода.

Это восхождение было третьей попыткой подняться на самую высокую вершину мира. Перед этим в 2019 и 2022 годах опасные условия заставили 37-летнего спортсмена отказаться от попыток.

Поляк с третьей попытки поднялся на Эверест на лыжах

По словам Анджея, сама вершина была тяжелой и сложной.

— Я никогда в жизни не проводил столько времени на такой высоте, потому это было само по себе вызовом. Спуск с Эвереста на лыжах без кислорода был мечтой, которая росла во мне годами, — цитирует его The Guardian.

Базы данных Гималаев утверждают, что более шести тысяч человек поднялись на гору, но лишь около 200 из них сделали это без дополнительного кислорода в баллонах. Несколько человек спустились на лыжах, но никогда в истории не было непрерывного спуска без дополнительного кислорода.

В понедельник, 23 сентября, Анджею Баргиелю понадобилось почти 16 часов, чтобы пройти так называемую зону смерти, расположенную выше 8000 метров, где уровень кислорода опасно низкий.

На вершине Эвереста воздух настолько разрежен, что альпинисты получают лишь около трети кислорода. Это может вызвать отек мозга, возникновение жидкости в легких и даже летальный исход.

Во вторник утром он спустился на лыжах через ледник Кхумбу. Это один из самых опасных участков Эвереста, известный как лабиринт ледяных башен и глубоких трещин.

— Я разделил спуск на две части, поскольку пройти технически сложный ледник в относительно безопасных условиях было возможно только утром.



На событие сразу же отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.

— Небо — это предел? Не для поляков! Анджей Баргель только что спустился на лыжах с горы Эверест, — написал он в соцсети X.

В 2018 году Баргель стал первым человеком, спустившимся на лыжах с пакистанской горы К2, второй по высоте горы в мире.

В интервью для Guardian в 2020 году он сказал:

— Никто не думал, что это возможно; даже мой собственный брат сомневался. Это научило меня ценить терпение — и что никто другой не может осуществить ваши мечты.

