Без кисню з Евересту: поляк вперше в історії спустився з найвищої вершини на лижах

Польський лижник Анджей Баргель увійшов в історію як перша людиною, яка піднялася та спустилася на лижах з гори Еверест без використання додаткового кисню.

Це сходження було його третьою спробою піднятися на найвищу вершину світу. Перед цим, у 2019 та 2022 роках, небезпечні умови змусили 37-річного спортсмена відмовитися від спроб.

Поляк з третьої спроби піднявся на Еверест на лижах

За словами Анджея, сама вершина була важкою та складною.

— Я ніколи в житті не проводив стільки часу на такій висоті, тому це було саме по собі викликом. Спуск з Евересту на лижах без кисню був мрією, яка росла в мені роками, — цитує його The Guardian.

Бази даних Гімалаїв стверджує, що понад шести тисяч людей піднялися на гору, але лише близько 200 з них зробили це без додаткового кисню в балонах. Кілька людей спустилися на лижах, але ще ніколи в історії не було безперервного спуску без додаткового кисню.

У понеділок, 23 вересня, Анджею Баргіелю знадобилося майже 16 годин, щоб пройти так звану зону смерті, яка розташована вище 8000 метрів, де рівень кисню небезпечно низький.

На вершині Евересту повітря настільки розріджене, що альпіністи отримують лише близько третини кисню. Це може спричинити набряк мозку, виникнення рідини в легенях і навіть летальний кінець.

У вівторок вранці він спустився на лижах через льодовик Кхумбу. Це одна з найнебезпечніших ділянок Евересту, відома як лабіринт крижаних веж і глибоких тріщин.

— Я розділив спуск на дві частини, оскільки пройти технічно складний льодовик у відносно безпечних умовах було можливо лише вранці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrzej Bargiel (@andrzejbargiel)

Читати на тему Непал підвищує плату за підйом на Еверест: скільки треба викласти за світанок на вершині світу Непал підняв ціни на дозвіл за сходження на 36%.

На подію одразу відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

— Небо — це межа? Не для поляків! Анджей Баргель щойно спустився на лижах з гори Еверест, — написав він у соцмережі X.

У 2018 році Баргель став першою людиною, яка спустилася на лижах з пакистанської гори К2, другої за висотою гори у світі.

В інтерв’ю для Guardian у 2020 році він сказав:

— Ніхто не думав, що це можливо; навіть мій власний брат мав сумніви. Це навчило мене цінувати терпіння — і що ніхто інший не може здійснити ваші мрії.

Нагадаємо, що Непал оновив правила для альпіністів, які хочуть підкорити Еверест. Хто тепер має на це право, читай в матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!