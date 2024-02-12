Романтический “Потяг до тебе” от УЗ: когда и как купить билет

День влюбленных 14 февраля — особый день для украинских пар и семей, которые из-за полномасштабной войны в Украине не могут встречать совместно утра и проводить романтические вечера. Однако Укрзалізниця дарит такую возможность украинцам в нескольких городах нашей страны — в этом году УЗ снова запустит “Потяг до тебе”.

В каких городах будет ездить романтический экспресс Потяг до тебе, в какие дни и кто будет иметь право на бесплатный проезд — рассказываем дальше в материале.

“Потяг до тебе” 2024: что известно

Как и в прошлом году, в 2024 году Укрзалізниця совместно с Mastercard снова запустит романтический Потяг до тебе.

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— Романтический экспресс возвращается ко Дню Влюбленных и Дню Единения в обновленном виде — на этот раз не только в Киеве, но и во Львове, — сообщили в Telegram УЗ.

Известно, что курсировать поезд будет 14, 16 и 18 февраля 2024 года.

По сообщению, половина мест бесплатно предоставлена раненым военнослужащим на реабилитации, чтобы наши защитники смогли провести время со своими любимыми людьми.

Путешествие по Киеву и Львову продлится более двух часов, поезд отправится и прибудет на Центральный вокзал.

Во Львове отправление будет в 18:55, в Киеве — в 19:10.

Потяг до тебе: где купить билет и что входит в стоимость

Известно, что пассажиры романтического экспресса насладятся романтическим путешествием в паровозе, в комфортном купе на двоих. Их будет сопровождать романтическая музыка, а также будет возможность заказать ужин по индивидуальной ссылке от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Билеты на этот рейс будут разной стоимости в зависимости от дня недели, цены стартуют от 304 грн во Львове и 458 грн в Киеве.

В стоимость билета не входит стоимость ужина.

Купить билет на Потяг до тебе можно в приложении УЗ по запросу Киев-Пассажирский — Киев-Романтический, а также Львов — Львов-Романтический.

Продажа откроется в 17:00 исключительно в приложении Укрзалізниці.

Также в Укрзалізниці сообщили, что пассажиры смогут сфотографироваться на фоне ретро-поезда, а также в коллаборацию присоединился украинский поэт Сергей Жадан.

— В случае воздушной тревоги после начала движения поезда, он продолжит движение до конечной остановки четко по графику. Посадка и высадка во время тревоги — через подземные переходы в Киеве и по обходной лестнице во Львове, — сообщается в Укрзалізниці.

Если поездки поездом не для тебя, тогда читай наш другой материал, где мы подобрали, куда пойти во Львове 14 февраля.

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