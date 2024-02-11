Куда пойти во Львове 14 февраля —подборка идей для романтического свидания

14 февраля в День влюбленных хочется романтики, радости и приятной атмосферы. Если ты думаешь, куда пойти во Львове 14 февраля, мы подготовили для тебя несколько интересных идей. В нашем материале ты найдешь идеи для свидания на День святого Валентина.

Куда пойти во Львове на 14 февраля — подборка романтических идей

Чтобы и интересно, и полезно, и даже романтично провести время вместе, можно посетить театр! Во Львове 14 февраля будет несколько тематических спектаклей о любви. К примеру, сходить со своей половинкой можно на такие:

В ритме страстного танго — Львовская национальная филармония, 14 февраля в 18:30. Цена: 200–500 грн.

Танцевальный спектакль Мазох — !FESTrepublic, 14 февраля в 18:00. Цена: 400–1800 грн.

Двое на качелях — Дворец культуры железнодорожников Рокс, 14 февраля в 19:00. Цена: 290-550 грн.

Если хочется побольше драйва и музыки, можно сходить на концерт вместе. 14 февраля во Львове будут следующие концерты:

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KOLA — Арена Малевич, 14 февраля в 19:00. Цена: 599-1499 грн.

Мировые хиты о любви — Львовский театр оперы и балета, 14 февраля в 20:00. Цена: 640-1690 грн.

CHEEV — Львовский цирк, 14 февраля в 19:00. Цена: 360-1100 грн.

Романтическая музыка при свечах — Львовский органный зал, 14 февраля в 21:00. Цена: 100–250 грн.

Чтобы весело провести время вместе и посмеяться, можно сходить на стендап!

Стендап для влюбленных — Cult Comedy Hall, 14 февраля в 19:00. Цена: 400 грн.

А в Jam Factory Art Center можно сходить на подборку кратких метров о любви в условиях военного положения — Любов варта всього. Начало в 19.00, билеты по 170 грн.

Сходить также можно в кино, на каток, на выставку, мастер-класс, в квест-комнату, боулинг. Не забывай и о “классическом” варианте — бар или ресторан. Во Львове почти каждый бар концептуальный и тематический, поэтому выбирать есть из чего.

Если ваша пара любит поесть, можно посетить дегустацию или сделать ее самостоятельно. Наконец можно устроить уютное свидание и дома, для этого понадобится немного декора и вкусная еда.

Во всяком случае, не важно, какое место ты выберешь для свидания на 14 февраля. Самое главное, чтобы было радостное настроение и атмосфера любви.

Раньше мы рассказывали об играх для двоих на День святого Валентина.

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