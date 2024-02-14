Атмосфера любви и романтики! Как украсить квартиру или дом на День Святого Валентина

Уют и атмосферу дома можно создать с помощью декора. Приближается День Святого Валентина — это значит, что ты можешь добавить романтики и приятных деталей в жилье. Читай, как украсить квартиру или дом на День влюбленных.

Как украсить квартиру или дом на День Святого Валентина: идеи

Сделать сюрприз или поддерживать праздничную атмосферу в День влюбленных совсем несложно. Мы поделимся с тобой недорогими и красивыми идеями, как украсить квартиру или дом к празднику.

Воздушные шарики-сердечки. Это недорогой способ, как украсить дом или квартиру в День влюбленных. Это могут быть обычные шарики белого, красного и розового цветов с сердечками или гелиевые.

Свечи-сердца или в красно-розовых оттенках. Свечи — отличный способ добавить романтики. В магазинах в канун праздника часто продаются тематические — в форме сердец.

Шторки из дождика для фотозоны. В дверях или на стенах ты можешь наклеить ленты, которые добавят праздничной атмосферы.

Гирлянды-сердца. Такие можно найти в магазинах накануне праздника или изготовить собственными руками.

Цветы. Цветы — всегда отличный способ добавить настроения и вдохновения. Ты можешь выбрать розы, гипсофилы, ранункулюсы, эустомы или любые другие, которые нравятся.

всегда отличный способ добавить настроения и вдохновения. Ты можешь выбрать розы, гипсофилы, ранункулюсы, эустомы или любые другие, которые нравятся. Фигурки — фигурки Святого Валентина, сердец, пар влюбленных, мишек. Они оставят небольшие акценты в разных комнатах дома или квартиры.

фигурки Святого Валентина, сердец, пар влюбленных, мишек. Они оставят небольшие акценты в разных комнатах дома или квартиры. Красные элементы декора — пледы, подушки, вазы, подставки, посуда, постельное белье. Это классный способ добавить атмосферы романтики и любви в мелочах.

пледы, подушки, вазы, подставки, посуда, постельное белье. Это классный способ добавить атмосферы романтики и любви в мелочах. Картина из поцелуев — это самый бюджетный вариант декора или даже приятного подарка для любимого. Понадобится только красная помада и бумага/холст. Но это выглядит непревзойденно!

Держи несколько идей для вдохновения:

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