Театральный и музыкальный сезон открыт! Куда пойти во Львове в феврале 2024 года: культурный дайджест от Вікон

Первый месяц нового года незаметно выскользнул сквозь пальцы — за окном февраль 2024 года. В этом месяце культурной столице Украины точно будет чем удивить тебя! Куда пойти во Львове в феврале 2024 года, рассказываем в нашем традиционном культурном дайджесте.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Что стоит увидеть и куда сходить в феврале 2024 года во Львове, рассказываем дальше.

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Не изменяя традиции, во Львове следует выполнить три дела: выпить кофе, посетить оперу и сфотографироваться около статуи льва. О событиях и других местах, где можно сделать много новых фото, читай дальше.

Театральные представления во Львове: февраль 2024

Я, Побєда і Берлін — Национальный Академический Украинский Драматический Театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки 1, 2 февраля в 19:00. Цена: 490 грн.

— Национальный Академический Украинский Драматический Театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки 1, 2 февраля в 19:00. Цена: 490 грн. Деякі ґатунки орлів — Первый театр, ул. Гнатюка 11, 4 и 5 февраля в 19.00-20.30. Цена: от 200 до 500 грн.

— Первый театр, ул. Гнатюка 11, 4 и 5 февраля в 19.00-20.30. Цена: от 200 до 500 грн. Сто перших слів — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, ул. Городоцкая 36, 1 и 23 февраля, в 18:00. Цена: 300 грн.

— Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, ул. Городоцкая 36, 1 и 23 февраля, в 18:00. Цена: 300 грн. На дні душі — Театр ОКО, ул. Театральная 22, 3 февраля в 18.00. Цена: от 250–300 грн.

— Театр ОКО, ул. Театральная 22, 3 февраля в 18.00. Цена: от 250–300 грн. WC — Театр ОКО, ул. Театральная 22, 3 февраля в 18.00. Цена: от 180–250 грн.

— Театр ОКО, ул. Театральная 22, 3 февраля в 18.00. Цена: от 180–250 грн. ГАЛДАМАШ — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, ул. Городоцкая 36, 4 и 8 февраля в 18:00. Цена: 300–320 грн.

— Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, ул. Городоцкая 36, 4 и 8 февраля в 18:00. Цена: 300–320 грн. Боїнг-Боїнг. Перезавантаження — Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича 54/56, 3 февраля в 18:00. Цена: 400 грн.

— Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича 54/56, 3 февраля в 18:00. Цена: 400 грн. Жениха викликали, дівчата? — Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича 54/56, 20 февраля в 18:00. Цена: 400–700 грн.

— Дворец культуры железнодорожников Рокс, ул. Юрия Федьковича 54/56, 20 февраля в 18:00. Цена: 400–700 грн. Емігранти — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки 1, 1 февраля в 18:00. Цена: 290 грн.

Ранее редакция Вікна-новини писала искренний отзыв на спектакль Емігранти, который тогда прошел в Киеве.

Для взрослых и детей

Дорога до Вифлеєму — Львовский академический областной театр кукол, пл. Даниила Галицкого 1, 3 февраля в 12:00. Цена: 100–120 грн.

— Львовский академический областной театр кукол, пл. Даниила Галицкого 1, 3 февраля в 12:00. Цена: 100–120 грн. Цирк на воді Waterland. Острів Фантазій — Львовский Государственный цирк, ул. Городоцкая, 83, с 3 по 18 февраля в 12:00. Цена: 100–500 грн.

— Львовский Государственный цирк, ул. Городоцкая, 83, с 3 по 18 февраля в 12:00. Цена: 100–500 грн. Принцеса і 100 поцілунків — Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка 11, 9 и 21 февраля в 12:00. Цена: 90-100 грн.

— Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка 11, 9 и 21 февраля в 12:00. Цена: 90-100 грн. Коза-Дереза — Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка 11, 1, 18 и 27 февраля в 12:00. Цена: 90-100 грн.

— Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка 11, 1, 18 и 27 февраля в 12:00. Цена: 90-100 грн. По той бік ширми — Львовский академический областной театр кукол, пл. Даниила Галицкого 1, 4 февраля в 16.00. Цена: 150 грн.

— Львовский академический областной театр кукол, пл. Даниила Галицкого 1, 4 февраля в 16.00. Цена: 150 грн. Маленька Баба-Яга — Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка 11, 4 и 28 февраля в 12:00. Цена: 90-100 грн.

Концерты во Львове в феврале 2024

Блискуча органна класика. Олена Мацелюх — Дом органной и камерной музыки, ул. Бандеры 8, 2 февраля в 19.00. Цена: 100–250 грн.

— Дом органной и камерной музыки, ул. Бандеры 8, 2 февраля в 19.00. Цена: 100–250 грн. Пісні Вітру. Український романс — Театральный Центр Слово и голос, ул. Городоцкая 38, 9 февраля в 18:00. Цена: 250 грн.

— Театральный Центр Слово и голос, ул. Городоцкая 38, 9 февраля в 18:00. Цена: 250 грн. KOLA — Арена Малевич Пр-Т Черновола 2, 14 февраля в 19:00. Цена: 599-1499 грн.

— Арена Малевич Пр-Т Черновола 2, 14 февраля в 19:00. Цена: 599-1499 грн. Арсен Мірзоян — Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Саломеи Крушельницкой, проспект Свободы 28, 12 февраля в 19:00. Цена: 250-1395 грн.

— Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Саломеи Крушельницкой, проспект Свободы 28, 12 февраля в 19:00. Цена: 250-1395 грн. Ансамбль ім. П. Вірського — Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Саломеи Крушельницкой, проспект Свободы 28, 27 февраля в 19:00. Цена: 500–850 грн.

— Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Саломеи Крушельницкой, проспект Свободы 28, 27 февраля в 19:00. Цена: 500–850 грн. NOTRE DAME DE PARIS LE CONCERT — Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Саломеи Крушельницкой, проспект Свободы 28, 26 февраля в 19:00. Цена: 1200–2700 грн.

— Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Саломеи Крушельницкой, проспект Свободы 28, 26 февраля в 19:00. Цена: 1200–2700 грн. ENLEO. Молодість — Арена Малевич Пр-Т Черновола 2, 22 февраля в 19:00. Цена: 400–800 грн.

— Арена Малевич Пр-Т Черновола 2, 22 февраля в 19:00. Цена: 400–800 грн. У ритмі пристрасного танго— Львовская национальная филармония, ул. Скорика 7, 14 февраля в 18:30. Цена: 200–500 грн.

Стендапы во Львове

Тут і зараз — ресторан Ribs House, 1 февраля в 19:00. Цена: от 300 до 400 грн.

— ресторан Ribs House, 1 февраля в 19:00. Цена: от 300 до 400 грн. ТеСАМЕШоу — Дворец культуры железнодорожников Рокс, улица Федьковича 54/56, 21 февраля в 19:00. Цена: 400-750 грн.

— Дворец культуры железнодорожников Рокс, улица Федьковича 54/56, 21 февраля в 19:00. Цена: 400-750 грн. Money Mic — Длинные бурные аплодисменты, проезд Кривая липа, вход с ул. Сечевых Стрельцов 3, 3 февраля в 18:30. Цена: 200-300 грн.

Что еще интересного стоит посмотреть в городе Льва и во сколько обойдется уик-энд во Львове, мы рассказывали раньше.

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