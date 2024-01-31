Театральный и музыкальный сезон открыт! Куда пойти во Львове в феврале 2024 года: культурный дайджест от Вікон

Первый месяц нового года незаметно выскользнул сквозь пальцы — за окном февраль 2024 года. В этом месяце культурной столице Украины точно будет чем удивить тебя! Куда пойти во Львове в феврале 2024 года, рассказываем в нашем традиционном культурном дайджесте.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
Что стоит увидеть и куда сходить в феврале 2024 года во Львове, рассказываем дальше.
Не изменяя традиции, во Львове следует выполнить три дела: выпить кофе, посетить оперу и сфотографироваться около статуи льва. О событиях и других местах, где можно сделать много новых фото, читай дальше.
Ранее редакция Вікна-новини писала искренний отзыв на спектакль Емігранти, который тогда прошел в Киеве.
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Что еще интересного стоит посмотреть в городе Льва и во сколько обойдется уик-энд во Львове, мы рассказывали раньше.
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