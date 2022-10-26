Свяжи носки для военных: что такое украинский проект Зігрій

Война продолжается, и это значит, что всем нам нужно готовиться к зиме — суровой, со вкусом борьбы за свободу. ВСУ защищают наши спокойные сны и отбивают атаки россиян, а тыл готов благодарить бойцов теплом и заботой во всех значениях этого слова.

В Украине запустили движение Зігрій, чтобы обеспечить теплыми вещами как можно больше защитников в холодных окопах. Украинские женщины вяжут шапки, балаклавы, носки и призывают приобщаться и других желающих. А если есть возможность — помогать нитками, потому что их сейчас не хватает.

Данная тенденция помощи не новая: Алла Гунцева вяжет шапки для военных все восемь лет войны. И признается: уже после 365 штук считать изделия перестала.

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— Вяжу даже вслепую, когда исчезает свет. А когда был Иловайск [в 2014 году — ред.], то за день связала пять шапок. Потом очень пальцы опухли и болели.

Основательница проекта Made in Ukraine и инициатор движения Зігрій Юлия Савостина говорит, что основной целью нового проекта является обеспечить теплом как можно больше военных.

Так мы хотим показать, что мы помним о каждом нашем защитнике, хотим их вдохновить и помочь им.

В общей сложности 800 женщин из Украины и зарубежья уже стали в очередь, чтобы вязать изделия. Не хватает только материалов: нитки можно передавать организаторам самостоятельно или перевести деньги. Подробную информацию организаторы разместили на своем сайте.

В каждое изделие женщины кладут послание на бумаге для защитника, чтобы согреть не только физически, но и душевно.

В помощи нуждаются не только люди, но и животные, которые во время войны остались совсем без приюта и ухода. Читай в нашем материале, какой вред фауне Украины причинила Россия.

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