Зв’яжи шкарпетки для військових: як працює український проект Зігрій

Війна триває, і це означає, що всім нам потрібно готуватися до зими — лютої, зі смаком боротьби за свободу. ЗСУ боронять наші спокійні сни та відбивають атаки росіян, а тил готовий віддячувати бійцям теплом та турботою у всіх значеннях цього слова.
В Україні запустили рух Зігрій, щоб забезпечити теплими речами якомога більше захисників у холодних окопах. Українські жінки плетуть шапки, балаклави та шкарпетки й закликають долучатися інших охочих. А якщо є можливість — допомагати нитками, бо їх зараз бракує.
Така тенденція з допомоги не є новою: Алла Гунцева плете шапки для військових усі вісім років війни. І зізнається: після 365 штук лічити вироби перестала.
— В’яжу навіть наосліп, коли зникає світло. А коли був Іловайськ [у 2014 році — ред.], то за день зв’язала п’ять шапок. Потім дуже пальці спухли та боліли.
Засновниця проекту Made in Ukraine та ініціаторка руху Зігрій Юлія Савостіна каже, що основною метою нового проекту є забезпечити теплом якомога більше військових.
Так ми хочемо показати, що ми пам’ятаємо про кожного нашого захисника, хочемо їх надихнути та їм допомогти.
Так ми хочемо показати, що ми пам’ятаємо про кожного нашого захисника, хочемо їх надихнути та їм допомогти.
Загалом 800 жінок з України та закордоння вже стали в чергу, щоб плести вироби. Бракує лиш матеріалу: нитки можна передавати організаторам самостійно або переказати гроші. Детальну інформацію організатори розмістили на своєму сайті.
У кожен виріб жінки кладуть послання на папері для захисника, щоб зігріти не лише фізично, а й душевно.
Допомоги потребують не лише люди, а й тварини, які в час війни залишилися зовсім без прихистку та догляду. Читай у нашому матеріалі, якої шкоди фауні України наробила Росія.
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