Зв’яжи шкарпетки для військових: як працює український проект Зігрій

Війна триває, і це означає, що всім нам потрібно готуватися до зими — лютої, зі смаком боротьби за свободу. ЗСУ боронять наші спокійні сни та відбивають атаки росіян, а тил готовий віддячувати бійцям теплом та турботою у всіх значеннях цього слова.

В Україні запустили рух Зігрій, щоб забезпечити теплими речами якомога більше захисників у холодних окопах. Українські жінки плетуть шапки, балаклави та шкарпетки й закликають долучатися інших охочих. А якщо є можливість — допомагати нитками, бо їх зараз бракує.

Така тенденція з допомоги не є новою: Алла Гунцева плете шапки для військових усі вісім років війни. І зізнається: після 365 штук лічити вироби перестала.

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— В’яжу навіть наосліп, коли зникає світло. А коли був Іловайськ [у 2014 році — ред.], то за день зв’язала п’ять шапок. Потім дуже пальці спухли та боліли.

Засновниця проекту Made in Ukraine та ініціаторка руху Зігрій Юлія Савостіна каже, що основною метою нового проекту є забезпечити теплом якомога більше військових.

Так ми хочемо показати, що ми пам’ятаємо про кожного нашого захисника, хочемо їх надихнути та їм допомогти.

Загалом 800 жінок з України та закордоння вже стали в чергу, щоб плести вироби. Бракує лиш матеріалу: нитки можна передавати організаторам самостійно або переказати гроші. Детальну інформацію організатори розмістили на своєму сайті.

У кожен виріб жінки кладуть послання на папері для захисника, щоб зігріти не лише фізично, а й душевно.

Допомоги потребують не лише люди, а й тварини, які в час війни залишилися зовсім без прихистку та догляду. Читай у нашому матеріалі, якої шкоди фауні України наробила Росія.

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