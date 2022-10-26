Подорожі та натхнення

Зв’яжи шкарпетки для військових: як працює український проект Зігрій

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 19:00
Зігрій

Більше новин
Факти із Конституції та історії України — тест
Чи знаєш ти історію України та Конституцію так добре, щоб отримати громадянство? Пройди тест
Польща визнала владу РФ терористичним режимом - що про це відомо
Повернулись до сталінського та нацистського режимів — Польща визнала Росію країною-терористом
Як зберегти дружбу на відстані під час війни — поради психолога
Сварками тут не допоможеш — як зберегти дружбу на відстані під час війни
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Факти із Конституції та історії України — тест
Чи знаєш ти історію України та Конституцію так добре, щоб отримати громадянство? Пройди тест
Польща визнала владу РФ терористичним режимом - що про це відомо
Повернулись до сталінського та нацистського режимів — Польща визнала Росію країною-терористом
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Відбудова України
Відбудовувати Україну потрібно вже зараз — що потрібно змінити у містобудуванні та яку роль у цьому відіграють жінки

Відео
Польща визнала владу РФ терористичним режимом - що про це відомо

Повернулись до сталінського та нацистського режимів — Польща визнала Росію країною-терористом
0:02:54
Яке спорядження Росія дає новим мобілізованим
Гнилі плащ-намети, шапка-вушанка та автомати з іржею — як Росія забезпечує спорядженням нових мобілізованих
Зв’яжи шкарпетки для військових: як працює український проект Зігрій
Ви можете покластись на Німеччину! Головні результати зустрічі Зеленського зі Штайнмаєром
0:03:03
обстріл Дніпра
Трагедія в Дніпрі. Російська ракета вбила двох людей, вагітна жінка згоріла заживо
0:02:43
Тузловські лимани
Птахи тікають від вибухів, а дельфіни помирають від голоду. Від дій РФ масово гинуть тварини
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:56
Запоріжжя
Найстрашніше — якщо російський чобіт крокуватиме нашою землею! Запоріжжя вірить у перемогу
0:04:35
Куп'янськ розстріл колони
“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську
0:03:43
шелтер для переселенців
Чисто, тепло і затишно! Рестораторка переобладнала занедбану школу у шелтер для переселенців
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації
Били, катували, погрожували автоматом — як росіяни знущалися з жителів Михайлівки на Херсонщині
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь