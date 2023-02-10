Путешествие зимней Украиной: семь живописных локаций от тревел-блогера

Жизнь коротка, поэтому не стоит откладывать приятные путешествия на потом, ожидая другого времени года, лучшей погоды или случая.

Следовательно, зима — не преграда для путешествий по Украине. В это время года можно найти достаточно интересных и живописных локаций.

Тревел-блогер Маша Себова активно путешествует и исследует Украину, поэтому знает точно, где прячутся лучшие зимние пейзажи. Семью любимыми она поделилась с журналистами LIGA.Life.

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Одесса, зимнее море: локация для удовольствия

Поскольку Маша выросла у моря, настоятельно рекомендует всем увидеть его зимнюю красоту и величие.

Обычно в феврале из-за низкой температуры оно очень интересно выглядит, — рассказывает путешественница.

Лучшей локацией, чтобы насладиться зимними пейзажами моря, будет поселок Санжейка недалеко от Одессы. В этой местности песчаные обрывы и зимнее море создают невероятный пейзаж.

Однако посетить Санжейку можно будет уже после нашей победы. Сейчас локация недоступна для туристов, но не огорчайся, всегда есть альтернатива. Например, набережные Одессы, — говорит Маша.

Путешественница предостерегает, что у моря холод чувствуется особенно сильно. Поэтому подготовься к путешествию: запасись термобельем и теплыми носками.

Полтавская область, село Опошня: локация для перезагрузки

Почувствовать себя настоящим гончаром можно в сердце полтавского гончарства. Находится оно в селе Опошня.

Сейчас поселок является Национальным музеем-заповедником украинского гончарства. Одна из особых прелестей этого места в том, что можно заказать экскурсию и поработать с глиной на гончарном круге.

Останавливаться лучше не в современных отелях, а в одном из домов 20-го века — там можно ощутить весь колорит местности на себе, — советует блогер.

Мария посоветовала остановиться в этноселении Старый Хутор. Изюминка данной локации — традиционные украинские блюда времен Ивана Котляревского по предварительному заказу.

Еще одна прелесть этой местности — виды. Местное спокойствие и живописная природа поможет полностью перезагрузиться.

Ретрит на природе: локации в окрестностях твоего города

Еще одну локацию для отдыха от бешеного ритма и современных событий можно найти в каждой области — это небольшие домики, чуть дальше от города.

Этой зимой мы снимали такую локацию недалеко от поселка Изки в Закарпатье. Также много стильных глемпингов в районе Буковеля в Прикарпатье, — рассказывает Мария.

Но не ограничивайся только этими областями. Если не хочешь ехать далеко, просто поищи что-нибудь в окрестностях своего города.

Подгорецкий и Золочевский замки: путешествие в Версаль Львовской области.

Львовская область славится множеством старинных замков, усадеб и поместий, которые сохранились до наших времен.

Путешественница объездила немало таких мест, но больше всего ее поразили Подгорецкий и Золочевский замки. Они входят в популярный туристический маршрут Золотая подкова.

Подгорецкий замок внешне хорош, но внутри интерьер не очень сохранился. Золочевский замок — более миниатюрный, однако внутри уютно и атмосферно, — делится путешественница.

Львов

После путешествий по музею-заповеднику Золочевский замок можно посетить культурную столицу Украины — город Льва.

Занятия по душе во Львове найдет каждый. Не нравится погода — сделай гастротур местными заведениями, советует Мария.

Девушка поделилась любимыми заведениями Львова: завтраки у Корки та крихти, очень вкусно в винном баре Пара Джанов и Портвейн и Ресторации Бачевских.

Верховина и Криворовня, Ивано-Франковская область

Если не знаешь наверняка, какого отдыха желает твоя душа: культурного или природного, то отправляйся в Прикарпатье, в сторону городка Верховина. Там легко можно будет объединить эти виды отдыха.

Из интересного, в Верховине можно найти дом-музей, посвященный кинофильму Тени забытых предков, а в Криворовне — музей Ивана Франко. Недалеко находятся природный памятник — Писаный Камень.

Остановиться следует в домиках, где местные хозяйки могут приготовить традиционные блюда края.

Так, более десяти лет назад Мария остановилась в таком домике и благодаря этому отведала вкуснейший банош в своей жизни от владелицы дома, поэтому всем советует искать именно такие варианты.

Озеро Синевир, Закарпатская область: голубой глаз Украины

Мария была на этой локации трижды в разное время года: летом, осенью и зимой. Зимнее озеро поразило девушку больше всего.

Эта локация может удовлетворить желание тех, кто хотел бы подняться в горы, но по определенным причинам не имел такой возможности, — говорит путешественница.

Мария советует очень тепло одеться и взять термос с чаем. Конечно, недалеко от локации работает Колыба, но цены недешевые, добавляет она.

Многие живописные места мира могут исчезнуть с лица земли уже в ближайшее время. Мы подготовили для тебя подборку туристических мест, куда нужно успеть до их исчезновения.

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