Путешествие зимней Украиной: семь живописных локаций от тревел-блогера

Жизнь коротка, поэтому не стоит откладывать приятные путешествия на потом, ожидая другого времени года, лучшей погоды или случая.
Следовательно, зима — не преграда для путешествий по Украине. В это время года можно найти достаточно интересных и живописных локаций.
Тревел-блогер Маша Себова активно путешествует и исследует Украину, поэтому знает точно, где прячутся лучшие зимние пейзажи. Семью любимыми она поделилась с журналистами LIGA.Life.
Поскольку Маша выросла у моря, настоятельно рекомендует всем увидеть его зимнюю красоту и величие.
Обычно в феврале из-за низкой температуры оно очень интересно выглядит, — рассказывает путешественница.
Обычно в феврале из-за низкой температуры оно очень интересно выглядит, — рассказывает путешественница.
Лучшей локацией, чтобы насладиться зимними пейзажами моря, будет поселок Санжейка недалеко от Одессы. В этой местности песчаные обрывы и зимнее море создают невероятный пейзаж.
Однако посетить Санжейку можно будет уже после нашей победы. Сейчас локация недоступна для туристов, но не огорчайся, всегда есть альтернатива. Например, набережные Одессы, — говорит Маша.
Путешественница предостерегает, что у моря холод чувствуется особенно сильно. Поэтому подготовься к путешествию: запасись термобельем и теплыми носками.
Почувствовать себя настоящим гончаром можно в сердце полтавского гончарства. Находится оно в селе Опошня.
Сейчас поселок является Национальным музеем-заповедником украинского гончарства. Одна из особых прелестей этого места в том, что можно заказать экскурсию и поработать с глиной на гончарном круге.
Останавливаться лучше не в современных отелях, а в одном из домов 20-го века — там можно ощутить весь колорит местности на себе, — советует блогер.
Останавливаться лучше не в современных отелях, а в одном из домов 20-го века — там можно ощутить весь колорит местности на себе, — советует блогер.
Мария посоветовала остановиться в этноселении Старый Хутор. Изюминка данной локации — традиционные украинские блюда времен Ивана Котляревского по предварительному заказу.
Еще одна прелесть этой местности — виды. Местное спокойствие и живописная природа поможет полностью перезагрузиться.
Еще одну локацию для отдыха от бешеного ритма и современных событий можно найти в каждой области — это небольшие домики, чуть дальше от города.
Этой зимой мы снимали такую локацию недалеко от поселка Изки в Закарпатье. Также много стильных глемпингов в районе Буковеля в Прикарпатье, — рассказывает Мария.
Этой зимой мы снимали такую локацию недалеко от поселка Изки в Закарпатье. Также много стильных глемпингов в районе Буковеля в Прикарпатье, — рассказывает Мария.
Фото: Маша Себова
Но не ограничивайся только этими областями. Если не хочешь ехать далеко, просто поищи что-нибудь в окрестностях своего города.
Львовская область славится множеством старинных замков, усадеб и поместий, которые сохранились до наших времен.
Путешественница объездила немало таких мест, но больше всего ее поразили Подгорецкий и Золочевский замки. Они входят в популярный туристический маршрут Золотая подкова.
Подгорецкий замок внешне хорош, но внутри интерьер не очень сохранился. Золочевский замок — более миниатюрный, однако внутри уютно и атмосферно, — делится путешественница.
Подгорецкий замок внешне хорош, но внутри интерьер не очень сохранился. Золочевский замок — более миниатюрный, однако внутри уютно и атмосферно, — делится путешественница.
После путешествий по музею-заповеднику Золочевский замок можно посетить культурную столицу Украины — город Льва.
Занятия по душе во Львове найдет каждый. Не нравится погода — сделай гастротур местными заведениями, советует Мария.
Девушка поделилась любимыми заведениями Львова: завтраки у Корки та крихти, очень вкусно в винном баре Пара Джанов и Портвейн и Ресторации Бачевских.
Если не знаешь наверняка, какого отдыха желает твоя душа: культурного или природного, то отправляйся в Прикарпатье, в сторону городка Верховина. Там легко можно будет объединить эти виды отдыха.
Из интересного, в Верховине можно найти дом-музей, посвященный кинофильму Тени забытых предков, а в Криворовне — музей Ивана Франко. Недалеко находятся природный памятник — Писаный Камень.
Остановиться следует в домиках, где местные хозяйки могут приготовить традиционные блюда края.
Остановиться следует в домиках, где местные хозяйки могут приготовить традиционные блюда края.
Так, более десяти лет назад Мария остановилась в таком домике и благодаря этому отведала вкуснейший банош в своей жизни от владелицы дома, поэтому всем советует искать именно такие варианты.
Мария была на этой локации трижды в разное время года: летом, осенью и зимой. Зимнее озеро поразило девушку больше всего.
Эта локация может удовлетворить желание тех, кто хотел бы подняться в горы, но по определенным причинам не имел такой возможности, — говорит путешественница.
Эта локация может удовлетворить желание тех, кто хотел бы подняться в горы, но по определенным причинам не имел такой возможности, — говорит путешественница.
Мария советует очень тепло одеться и взять термос с чаем. Конечно, недалеко от локации работает Колыба, но цены недешевые, добавляет она.
Многие живописные места мира могут исчезнуть с лица земли уже в ближайшее время. Мы подготовили для тебя подборку туристических мест, куда нужно успеть до их исчезновения.
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