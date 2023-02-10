Подорож зимовою Україною: сім живописних локацій від тревел-блогерки

Життя коротке, тому не варто відкладати приємні подорожі на потім, чекаючи іншої пори року, кращої погоди чи нагоди.

Відтак зима — не перепона для подорожей Україною. В цю пору року можна знайти вдосталь цікавих та живописних локацій.

Тревел-блогерка Маша Себова активно подорожує та досліджує Україну, тож знає точно, де ховаються найкращі зимові краєвиди. Сімома улюбленими вона поділилася з журналістами LIGA.Life

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Одеса, зимове море: локація для насолоди

Оскільки Маша виросла біля моря, то наполегливо рекомендує усім побачити його зимову красу й велич.

Зазвичай у лютому через низьку температуру воно дуже цікаво виглядає, — розповідає мандрівниця.

Найкращою локацією, щоб насолодитися зимовими краєвидами моря, буде селище Санжійка неподалік Одеси. У цій місцевості піщані урвища та зимове море створюють неймовірний пейзаж.

Однак відвідати Санжійку можна буде вже після нашої перемоги. Зараз локація не доступна для туристів. Та не засмучуйся, завжди є альтернатива. Наприклад, набережні Одеси, — каже Маша.

Мандрівниця застерігає, що біля моря холод відчувається особливо сильно. Тому підготуйся до подорожі: запасися термобілизною та теплими шкарпетками.

Полтавська область, село Опішня: локація для перезавантаження

Відчути себе справжнім гончарем можна в серці полтавського гончарства. Розташовується воно у селі Опішня.

Зараз селище є Національним музеєм-заповідником українського гончарства. Одна з особливих принад цього місця в тому, що можна замовити екскурсію та попрацювати з глиною на гончарному колі.

Зупинятися краще не в сучасних готелях, а в одному з будинків 20-го століття — там можна на собі відчути весь колорит місцевості, — радить блогерка.

Марія порадила зупинитися в етнопоселенні Старий Хутір. Родзинка цієї локації — традиційні українські страви часів Івана Котляревського за попереднім замовленням.

Ще одна принада місцевості — краєвиди. Тамтешній спокій та мальовнича природа допоможуть повністю перезавантажитися.

Ретрит на природі: локації на околицях твого міста

Ще одну локацію для відпочинку від шаленого ритму й сучасних подій можна знайти в кожній області — це невеличкі будиночки, трохи далі від міста.

Наприклад, цієї зими ми знімали таку локацію неподалік селища Ізки на Закарпатті. Також багато стильних глемпінгів в районі Буковелю на Прикарпатті, — розповідає Марія.

Та не обмежуйся лише цими областями. якщо не хочеш їхати далеко, пошукай щось в околицях свого міста.

Підгорецький та Золочівський замки: подорож до Версалю Львівщини

Львівщина славиться старовинними замками, садибами та маєтками, які збереглися до наших часів.

Мандрівниця об’їздила чимало таких місць, та найбільше її вразили Підгорецький та Золочівський замки. Вони входять у склад популярного туристичного маршруту Золота підкова.

Підгорецький замок зовні гарний, але всередині інтер’єр не дуже зберігся. Золочівський замок — мініатюрніший, однак всередині затишно та атмосферно, — ділиться мандрівниця.

Львів

Після мандрів музеєм-заповідником Золочівський замок можна завітати до культурної столиці України — міста Лева.

Заняття до душі у Львові знайде кожен. Не подобається погода — зроби гастротур місцевими закладами, радить Марія.

Дівчина поділилася улюбленими закладами: сніданки у Корки та крихти. Дуже смачно у винному барі Пара Джанов і Портвейн та Ресторації Бачевських.

Верховина і Криворівня, Івано-Франківська область

Якщо не знаєш напевно, якого відпочинку прагне твоя душа: культурного чи природного, то вирушай на Прикарпаття, в бік містечка Верховина. Там легко можна буде поєднати ці види відпочинку.

З цікавого, у Верховині можна знайти хату-музей присвячений кінофільму Тіні забутих предків, а у Криворівні — музей Івана Франка. Неподалік також розташована природна пам’ятка — Писаний Камінь.

Зупинитися варто у будиночках, де місцеві господині можуть приготувати традиційні страви краю.

Так, понад десять років тому Марія зупинилася в такому будиночку й завдяки цьому скуштувала найсмачніший банош у своєму житті від власниці будинку, тож усім радить шукати саме такі варіанти.

Озеро Синевир, Закарпатська область: блакитне око України

Марія була на цій локації тричі в різні пори року: влітку, восени та взимку. Зимове озеро вразило дівчину найбільше.

Ця локація може задовольнити бажання тих, хто хотів би піднятися в гори, але з певних причин не мав такої нагоди, — каже мандрівниця.

Марія радить дуже тепло вдягнутися та взяти з собою термос з чаєм. Звісно, неподалік локації працює Колиба, але ціни недешеві, додає вона.

Багато живописних місць світу може зникнути з лиця землі вже найближчим часом. Тож ми підготували для тебе підбірку туристичних місць, куди треба встигнути до їхнього зникнення.

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