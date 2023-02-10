Подорож зимовою Україною: сім живописних локацій від тревел-блогерки

Життя коротке, тому не варто відкладати приємні подорожі на потім, чекаючи іншої пори року, кращої погоди чи нагоди.
Відтак зима — не перепона для подорожей Україною. В цю пору року можна знайти вдосталь цікавих та живописних локацій.
Тревел-блогерка Маша Себова активно подорожує та досліджує Україну, тож знає точно, де ховаються найкращі зимові краєвиди. Сімома улюбленими вона поділилася з журналістами LIGA.Life
Оскільки Маша виросла біля моря, то наполегливо рекомендує усім побачити його зимову красу й велич.
Зазвичай у лютому через низьку температуру воно дуже цікаво виглядає, — розповідає мандрівниця.
Зазвичай у лютому через низьку температуру воно дуже цікаво виглядає, — розповідає мандрівниця.
Найкращою локацією, щоб насолодитися зимовими краєвидами моря, буде селище Санжійка неподалік Одеси. У цій місцевості піщані урвища та зимове море створюють неймовірний пейзаж.
Однак відвідати Санжійку можна буде вже після нашої перемоги. Зараз локація не доступна для туристів. Та не засмучуйся, завжди є альтернатива. Наприклад, набережні Одеси, — каже Маша.
Мандрівниця застерігає, що біля моря холод відчувається особливо сильно. Тому підготуйся до подорожі: запасися термобілизною та теплими шкарпетками.
Відчути себе справжнім гончарем можна в серці полтавського гончарства. Розташовується воно у селі Опішня.
Зараз селище є Національним музеєм-заповідником українського гончарства. Одна з особливих принад цього місця в тому, що можна замовити екскурсію та попрацювати з глиною на гончарному колі.
Зупинятися краще не в сучасних готелях, а в одному з будинків 20-го століття — там можна на собі відчути весь колорит місцевості, — радить блогерка.
Зупинятися краще не в сучасних готелях, а в одному з будинків 20-го століття — там можна на собі відчути весь колорит місцевості, — радить блогерка.
Марія порадила зупинитися в етнопоселенні Старий Хутір. Родзинка цієї локації — традиційні українські страви часів Івана Котляревського за попереднім замовленням.
Ще одна принада місцевості — краєвиди. Тамтешній спокій та мальовнича природа допоможуть повністю перезавантажитися.
Ще одну локацію для відпочинку від шаленого ритму й сучасних подій можна знайти в кожній області — це невеличкі будиночки, трохи далі від міста.
Наприклад, цієї зими ми знімали таку локацію неподалік селища Ізки на Закарпатті. Також багато стильних глемпінгів в районі Буковелю на Прикарпатті, — розповідає Марія.
Наприклад, цієї зими ми знімали таку локацію неподалік селища Ізки на Закарпатті. Також багато стильних глемпінгів в районі Буковелю на Прикарпатті, — розповідає Марія.
Фото: Маша Себова
Та не обмежуйся лише цими областями. якщо не хочеш їхати далеко, пошукай щось в околицях свого міста.
Львівщина славиться старовинними замками, садибами та маєтками, які збереглися до наших часів.
Мандрівниця об’їздила чимало таких місць, та найбільше її вразили Підгорецький та Золочівський замки. Вони входять у склад популярного туристичного маршруту Золота підкова.
Підгорецький замок зовні гарний, але всередині інтер’єр не дуже зберігся. Золочівський замок — мініатюрніший, однак всередині затишно та атмосферно, — ділиться мандрівниця.
Підгорецький замок зовні гарний, але всередині інтер’єр не дуже зберігся. Золочівський замок — мініатюрніший, однак всередині затишно та атмосферно, — ділиться мандрівниця.
Після мандрів музеєм-заповідником Золочівський замок можна завітати до культурної столиці України — міста Лева.
Заняття до душі у Львові знайде кожен. Не подобається погода — зроби гастротур місцевими закладами, радить Марія.
Дівчина поділилася улюбленими закладами: сніданки у Корки та крихти. Дуже смачно у винному барі Пара Джанов і Портвейн та Ресторації Бачевських.
Якщо не знаєш напевно, якого відпочинку прагне твоя душа: культурного чи природного, то вирушай на Прикарпаття, в бік містечка Верховина. Там легко можна буде поєднати ці види відпочинку.
З цікавого, у Верховині можна знайти хату-музей присвячений кінофільму Тіні забутих предків, а у Криворівні — музей Івана Франка. Неподалік також розташована природна пам’ятка — Писаний Камінь.
Зупинитися варто у будиночках, де місцеві господині можуть приготувати традиційні страви краю.
Зупинитися варто у будиночках, де місцеві господині можуть приготувати традиційні страви краю.
Так, понад десять років тому Марія зупинилася в такому будиночку й завдяки цьому скуштувала найсмачніший банош у своєму житті від власниці будинку, тож усім радить шукати саме такі варіанти.
Марія була на цій локації тричі в різні пори року: влітку, восени та взимку. Зимове озеро вразило дівчину найбільше.
Ця локація може задовольнити бажання тих, хто хотів би піднятися в гори, але з певних причин не мав такої нагоди, — каже мандрівниця.
Ця локація може задовольнити бажання тих, хто хотів би піднятися в гори, але з певних причин не мав такої нагоди, — каже мандрівниця.
Марія радить дуже тепло вдягнутися та взяти з собою термос з чаєм. Звісно, неподалік локації працює Колиба, але ціни недешеві, додає вона.
Багато живописних місць світу може зникнути з лиця землі вже найближчим часом. Тож ми підготували для тебе підбірку туристичних місць, куди треба встигнути до їхнього зникнення.
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