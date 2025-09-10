Все дороги — всегда в Италию! 7 путешественниц о том, почему всегда возвращаются в эту страну

Некоторых ярых путешественников все дороги ведут в Рим, всю Италию, и далеко не раз или два. Кое-кто так влюбляется в эту страну, что спокойно пропускает другие, изучая все закоулки удивительной Италии.

В этом тексте вместе с туристками попытаемся выяснить, почему Италия — это непременно больше, чем одно-два путешествия, а вайб, который всегда хочется повторить, и он все равно всегда другой.

Напишу здесь немного о своем опыте и поделюсь эмоциями девушек из разных профессиональных сфер, для которых Италия — навсегда в сердце и плане предстоящих поездок.

Моя Италия

Бывала здесь трижды.

Моя первая Италия — это Рим и Ватикан в автобусном туре из Украины через Венгрию и Австрию. Больше в такие туры не хочу, потому что дискомфорт и постоянная погоня за “галочками” вместе с другими 40+ туристами немало истощили, поэтому это негативно сказалось на моем восприятии.

Но все равно я прониклась ритмом мегаполиса, смаковала невероятную пасту под пение официантов, увидела только часть Ватикана, потому что в автобусных турах все только “чтобы сфоткать”.

Так что хочу вернуться сюда уже самостоятельно.

После того опыта мне не хотелось в Италию, но впоследствии увидела авиабилеты по €10 из венгерского Дебрецена в Милан. Мы с подругой спонтанно полетели на пять дней, арендовали комнату у итальянца элегантного возраста, в его огромной винтажной квартире в Бергамо. В стоимость были включены завтраки, поэтому он каждое утро выбегал в пекарню за свежей выпечкой и готовил нам кофе в гейзерной кофеварке. Он знал, что я журналистка, и охотно приготовил нам два ужина “за пост о нем в соцсетях”.

Я очень рада, что мы остановились в Бергамо, а не в Милане, ведь там насквозь архитектурно, камерно и более низкие цены.

Из Бергамо мы поехали поездом на один день в Милан.

И хотя все предупреждали, мол, Милан “ни о чем”, для нас он оказался очень насыщенным.

Еще на один день мы поехали поездом в города Лекко и Комо на озере Комо, в объятиях скалистых берегов, у подножия Альп.

Третья моя Италия неожиданно состоялась в этом году.

В январе ездила в соло-трип в Словению (Любляна, озеро Блед), а уже там, за чаем в кафе, с панорамой на озеро, спонтанно забронировала билет в Триест, до него час из Любляны.

В январе там ветрено, ведь море, так что была в шапке и двух капюшонах. Но было солнечно и тепло, архитектурно; такие красивые пары сидели за чашкой кофе либо горячего шоколада в историческом кафе; уютные киоски с сыром и фруктами и классный отель с видом на холм Сан-Джусто.

И как раз Триест инспирирует меня увидеть всю Италию. А рассказы девушек в этой статье — тем более.

Анастасия Гартвиг, 30 лет, художница

В Анастасии вся фотогалерея в Италии, а о стране хоть книги пиши, ведь действительно много поездила по ней.

Первые два раза — в тур с мамой.

Тогда художнице не очень понравилось, ведь, как говорит, наверное, “такие туры были”. Из-за “не совсем того формата” девушка фактически не запомнила Рим, а уже впоследствии все города запечатлелись в памяти, поскольку ездила самостоятельно, часто наедине.

В следующий раз уехала в Италию переводчиком-волонтером, это было во время коронакризиса.

Тогда где только не побывала: во Флоренции, Милане, изрядно объездила регион Лигурию и всю Тоскану.

Анастасия жила в Чинкве-Терре, где посетила множество уютных деревень. Много времени провела в Вернацце и именно сюда теперь всегда возвращается.

Медовый месяц тоже прошел, конечно, в Италии.

— Больше всего интересного опыта у меня именно из моих соло-поездок — это было во времена, когда в Италии туризма почти не было (речь идет о коронакризисе), — говорит девушка.

В путешествиях в одиночку она чаще всего выбирала рыбацкие деревни, знакомилась с местными, впитывала итальянский язык, а местные учили выпекать пиццу, фокаччу и рассказывали истории своих городков.

— Повсюду, где я бывала, делала пейзажи, зарисовки.

Художница камерно проводила время в Италии, искренне наслаждалась жизнью.

— Я постоянно говорю людям, что Италия научила меня, как в книге Есть, молиться, любит”, вкусно есть и очень качественно жить, не торопиться и наслаждаться простыми вещами, — делиться Анастасия.

Путешественница советует ехать в не сезон, например, в ноябре. Ибо в туристический сезон было совершенно не то восприятие.

София Меренич, 32 года, контент-редактор в ИТ-компании

София много путешествует, а также организовывает камерные поездки для маленьких групп до десяти человек. Поэтому у нее немалый опыт путешествий по разным странам, а в Италии бывала по меньшей мере пять раз.

Почему Италия? Начиналось все банально — с билетов на самолет за €10.

Именно лоукостам путешественница благодарна своими итальянскими приключениями. Так, девушка четырежды прилетала в Бергамо. Там она впервые в своем опыте арендовала автомобиль и ездила на озеро Комо, в Венецию и даже в Тоскану.

С одной стороны, многим хочется увидеть большее количество стран, но дешевые билеты вели в Италию, и каждый раз это было по-новому, потому что страна удивительно многогранна.

— Там так много всего: старинные города с узкими улицами и выгоревшими на солнце ставнями. А еще — роскошные виллы с садами на берегу Комо, тосканские горные ручьи с термальной водой, скалы у моря и широчайшие песчаные пляжи, цветущие олеандры и опунции выше человеческого роста… Италия мне нравится тем, что можешь с закрытыми глазами ткнуть пальцем в карту, приехать туда и обалдеть от увиденного, — рассказывает София.

Самая свежая поездка случилась экспромтом без плана.

Девушка с компанией полетела в Бари, но жилье искали где-то рядом. Главный критерий, чтобы вокзал близко и удобная логистика путешествий на поезде.

— Так мы попали в Джовинаццо — город, о котором вообще ничего не знали. Вышли из поезда и онемели от красоты. Каждая локация — восторг, — говорит девушка.

Кстати, София еще не видела Рима, Неаполя или других экстратуристических городов.

— Но бродила по разным ноунейм селам и каждый раз думала: вау, хочу еще. Ну, Италию реально постоянно хочешь еще. Она тебя заманивает билетами на самолет по €10, а потом подсаживаешься и не можешь ничего с этим поделать.

Мария Расчупкина, 30 лет, специалистка по коммуникациям

Впервые Мария побывала в Италии в автобусном туре в Рим, Ватикан, Флоренцию, Ассиж, Болонью.

— Очень красивые города и мне было их очень мало — особенно Рима и Ватикана. Я, кажется, не почувствовала полностью тот вайб и очень хочу туда вернуться, чтобы прокайфовать Италию, потому что она очень солнечная, теплая, приветливая. Для меня это страна покоя, где ты полностью перезагружаешься, — рассказывает она.

В следующий раз девушка отправилась уже в самостоятельное соло-путешествие в Римини. Организовала себе самолет, гостиницу, логистику и бюджетно.

Здесь Мария впервые увидела Адриатическое море.

Сам город, по ее словам, — небольшой, очень камерный, с классной архитектурой, с настоящим итальянским вайбом, вкусной кухней, релаксом сиесты, когда все закрыто. Она отмечает, что здесь много платных пляжей, но общественный бесплатный — тоже красивый, чистый и кайфовый.

За неделю она убедилась, что итальянцы весьма открытые и она вообще не чувствовала себя одинокой в ​​своем соло-путешествии.

И хотя Римини больше считают курортом для спокойного семейного отдыха, путешественница встретила там много молодежи и чувствовала себя комфортно.

— Очень ценно, что молодые итальянцы выражали поддержку Украине.

Кстати, она настолько хотела запомнить город, запечатлеть в сердце, что даже заказала фотосессию у фотографки-украинки.

И уже мечтает о следующей своей Италии.

Лилия Гложик, 19 лет, СММ-специалистка, проджект-менеджерка, фотографка, студентка

Лилия бывала в Италии пока трижды, посетила Венецию, Верону, Римини, Милано-Мариттима, Червию, Лидо Ди Езоло.

Она считает итальянские города нереально красивыми и колоритными, а больше всего увлечена морем.

— Больше всего меня поразило море: теплое, спокойное. Море в Италии — это море, которое всегда зовет вернуться, — делиться девушка.

В общем, путешественница любит Италию за море, старинную архитектуру, узенькие улочки и солнечность, пасту, пиццу, мороженое, а также за ее людей.

— Они настолько искренни, улыбающиеся, дружеские, открытые к разговору, всегда помогут.

Однажды Лилия с родителями спонтанно пригласили итальянцев-соседей на шашлык и очень классно провели время и наговорились.

Девушка хочет и дальше возвращаться в Италию снова и снова, потому что каждое путешествие — всегда иное и невероятное.

Марианна Олефир, 25 лет, учительница английского языка, основательница кафе, где изучают английский

Марианна уже трижды бывала в Италии: в Милане, на озере Комо, в Венеции, в Амальфе и маленьких портовых городках.

Ей импонирует страна, потому что первое – это лучшая кухня. Хотя девушка очень любит украинские блюда, но итальянские – не меньше.

— Второе — это колорит – ведь мне очень интересно наблюдать их взаимодействие. Мне нравится, как они разговаривают, жестикулируют — это так особенно. Именно поэтому итальянский — следующий язык в списке для изучения, — отмечает путешественница.

И третья причина всегда возвращаться в Италию — это атмосфера. Туристические и нетуристические локации, большие города и маленькие городки — это каждый раз по-другому и интересно.

Следующий план — Рим.

— Поскольку мне интересно, почему все дороги ведут в Рим.

София Евдокимова, 27 лет, работает в рекрутменте

Обычно София летает в Италию из Польши. Где бывала: Пиза, Лукка, Флоренция, Рим, Неаполь, Бари, Лечче, Монополи, Локоротондо, Трани, Сицилия, Камольи, Рапалло, Чинкве-Терре, Венеция, Верона, Пьяченца, Парма, Болонья.

А любит ездить туда, ведь там “счастливая непринужденность”.

— Улыбки, одежда, манера держать себя с гордо поднятой головой, люди излучают общую положительную энергию.

Кстати, девушка изучает итальянский, поэтому имеет отличный повод для практики.

— Все радуются, даже когда ты просто скажешь на итальянском привет и спасибо.

Вторая причина любви к Италии – ее многогранность, горные и морские ландшафты, очень разная архитектура, замки, дворцы, музеи, художественные галереи, и каждый найдет здесь свое.

— Город Матера сейчас становится очень популярным. Это город в скалах, который еще 80 лет назад итальянцы считали позором, потому что люди жили со скотом среди скал. А теперь это одна из туристических достопримечательностей, — отмечает девушка.

Почему еще классно ездить в Италию, потому что здесь много именно типично итальянских фестивалей, таких как итальянские карнавалы. София говорит, что на всю жизнь запомнит традиционную конную гонку Сиенское Палио в городе Сиена.

И причина номер три всегда возвращаться — это итальянская кухня.

— Недаром Италия лидирует во всех списках рекомендаций Мишлена. Для итальянцев кухня — это нечто большее, чем просто поесть. Мне кажется, это часть их идентичности.

София говорит, что в каждом регионе есть свое топовое блюдо.

А еще она любит итальянцев за их социальность: как они вкусно едят на улице, много говорят, громко смеются, никогда не сидят в одиночестве, всегда стараются быть вместе.

— В Италии никто не останется одиноким и голодным.

Верю, этот материал вдохновил тебя отправиться в Италию. А если еще не время, тогда вот плюс три идеи из моего опыта, куда поехать в бархатный сезон, чтобы хотелось возвращаться.

