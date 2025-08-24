Самолетом дешевле: почему путешествия по Европе на поездах больше не выгодны

Экологическая группа Greenpeace провела исследование, и пришла к такому выводу: путешествовать на поездах дороже, чем на самолетах. В большом количестве случаев, поездки поездами между европейскими городами, несмотря на экологичность, стали дороже авиаперелета. Делимся деталями исследования.

Путешествовать поездами стало дороже, чем самолетами

Результаты исследования приводят к DPA. Хотя, вероятно, украинцам не привыкать к тому, что путешествие на поезде может быть дороже самолета. Ведь доехать из Киева в Варшаву можно почти за 5 тысяч гривен! А билеты в Перемышль из Киева минимально стартуют от 1700 грн!

В то же время, некоторые авиарейсы в Европе можно купить по 10-20 евро и улететь на отдых в Италию. Сходная тенденция возникла и в странах ЕС. Теперь путешествовать поездами, конечно, экологично, однако больше не выгодно.

Экологическая группа проверила цены на билеты на 142 маршрутах дистанцией до 1500 км. И на 66 маршрутах (или 47% из них) билеты на поезд были дороже, чем на самолет!

Специалисты Greenpeace добавили, что на исследованных внутренних маршрутах путешествия по железной дороге оказались более дешевым вариантом также менее чем в половине случаев — 46,5%. 7% маршрутов имели почти одинаковую цену.

В Greenpeace призвали повысить налоги на авиаперелеты и улучшить условия для тех, кто выбирает поездки на поездах. Эксперт по вопросам транспорта Лена Донат подытожила, что факт того, что более длинные поездки поездами еще и дороже — несправедлив.

Путешествия на поезде являются экологически чистыми и поэтому всегда должны быть дешевле перелетов.

В исследовании не учитывалась оплата багажа или скидки на билеты. Самые дешевые авиабилеты сейчас из Германии, а наиболее доступные поездки поездами зафиксировали в Польшу, Чехию, Австрию и Бельгию.

Аналогичное исследование проводилось и в 2023 году. По сравнению с его результатами, европейская железная дорога добилась успехов — сегодня на 41% сравниваемых маршрутов путешествовать по железной дороге стало дешевле, чем самолетами. В 2023 году этот показатель был на уровне 27%.

Перед путешествиями в ЕС и страны Шенгена стоит задуматься о страховании. Ведь медицинские услуги за границей могут стоить тысячи евро! Как и почему необходимо оформлять туристическое страхование.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!