Месяц, в котором чтим память своих близких — родительские субботы в ноябре

Ноябрь — особый месяц для верующих. В этом месяце принято чтить память своих предков. В ноябре сразу четыре родительских субботы.

Официально в церкви говорят об одной — Дмитриевской субботе, которая отмечается 5 ноября. Это первое и главное событие из цикла “осенних дедов”. Именно так еще называют ноябрьские родительские субботы.

Родительские субботы в ноябре 2022

Димитровская суббота перед Дмитрием — 5 ноября

Кузьмина суббота перед Кузьмой — 12 ноября

Михайловская перед Михаилом — 19 ноября

Общая перед Филиппом — 26 ноября

Традиции поминального дня

Хоть в ноябре и четыре поминальных субботы, по традиции, нести панихиду в церковь нужно только в одну. Преимущественно все делают это на Дмитриевскую субботу, но если ты не успел(-а), то можно сделать это в другой поминальный день.

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Ранее поминальные субботы в народе называли “осенними дедами”. Уже после последнего поминального дня начинался Рождественский пост, его также называют Филипповкой. Он длится с 28 ноября до самого Сочельника — 6 января.

Традиции Дмитриевской субботы

Упоминания об этом дне датируются 14 веком. В те времена поминали только воинов, погибших во время битвы. Но со временем начали вспоминать всех своих предков.

Перед родительской субботой в церквях традиционно правят парастас. Утром священники служат литургию, после которой — всеобщую Панихиду.

В этот день принято в молитвах просить Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер.

Также в этот день надо подавать записки с именами усопших родных и близких. Потом их зачитывают священнослужители во время заупокойного богослужения.

По традиции, ты можешь приготовить поминальный обед или сходить на кладбище.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Вспоминать умерших плохими словами.

Не стоит плакать за усопшими.

В церкви нельзя оставлять мясные продукты и алкоголь.

Не устраивать громкие вечеринки.

Нельзя оставлять на кладбищах еду и алкоголь.

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