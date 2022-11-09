Месяц, в котором чтим память своих близких — родительские субботы в ноябре

Ноябрь — особый месяц для верующих. В этом месяце принято чтить память своих предков. В ноябре сразу четыре родительских субботы.
Официально в церкви говорят об одной — Дмитриевской субботе, которая отмечается 5 ноября. Это первое и главное событие из цикла “осенних дедов”. Именно так еще называют ноябрьские родительские субботы.
Хоть в ноябре и четыре поминальных субботы, по традиции, нести панихиду в церковь нужно только в одну. Преимущественно все делают это на Дмитриевскую субботу, но если ты не успел(-а), то можно сделать это в другой поминальный день.
Ранее поминальные субботы в народе называли “осенними дедами”. Уже после последнего поминального дня начинался Рождественский пост, его также называют Филипповкой. Он длится с 28 ноября до самого Сочельника — 6 января.
Упоминания об этом дне датируются 14 веком. В те времена поминали только воинов, погибших во время битвы. Но со временем начали вспоминать всех своих предков.
Перед родительской субботой в церквях традиционно правят парастас. Утром священники служат литургию, после которой — всеобщую Панихиду.
В этот день принято в молитвах просить Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер.
В этот день принято в молитвах просить Бога за умерших родителей и родных, братьев и сестер.
Также в этот день надо подавать записки с именами усопших родных и близких. Потом их зачитывают священнослужители во время заупокойного богослужения.
По традиции, ты можешь приготовить поминальный обед или сходить на кладбище.
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