И духовно, и материально: как церкви и монастыри в Ивано-Франковске помогают переселенцам и ВСУ

Пасторы, священники, монахи, раввины, прихожане — все понимают, что просто молиться за Украину не достаточно.

Бронежилеты, военная амуниция, аптечки, приюты и поселения украинцев с горячих точек — храмы создали мощный волонтерский фронт.

Всю помощь в монастыре Святого Иосифа (УГКЦ) в Ивано-Франковске закупают на средства прихожан и иностранных благотворителей. Поездки на передовую организуют раз в десять дней. Только в этом монастыре военным передали четыре буса помощи.

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На территории монастыря есть садик и кельи, здесь живут переселенцы. Стены монастыря приняли около 350 украинцев. Люди благодарны и помогают на кухне, в плетении сеток и других делах.

Никакого разделения на своих и чужих нет и у франковских евангелистов. В одном из Домов молитвы еженедельно оказывают помощь двум тысячам переселенцев.

Во дворе церкви выстроилось сразу несколько очередей за помощью. Лекарства здесь выдают бесплатно, а также многие медикаменты передают на восток Украины и военным.

И духовно, и материально церковь в эти трудные времена вместе с народом и армией приближает нашу победу.

Украинцам, пострадавшим от войны, и военным очень помогают волонтеры. Ранее мы рассказывали, как волонтеры работают во время войны и эвакуируют людей из горячих точек.

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