Lifestyle

И духовно, и материально: как церкви и монастыри в Ивано-Франковске помогают переселенцам и ВСУ

Ирина Тимчишин 13 июня 2022, 18:30

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Церква в Івано-Франківську допомагає переселенцям

И духовно, и материально: как церкви и монастыри в Ивано-Франковске помогают переселенцам и ВСУ
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