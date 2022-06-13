І духовно, і матеріально: як церкви та монастирі в Івано-Франківську допомагають переселенцям і ЗСУ

Пастори, священники, монахи, рабини, парафіяни — нині всі розуміють, що просто молитися за Україну замало.

Бронежилети, військова амуніція, аптечки, прихисток та поселення українців з гарячих точок — храми створили потужний волонтерський фронт.

Усю допомогу в монастирі Святого Йосифа (УГКЦ) в Івано-Франківську закуповують на кошти парафіян та іноземних доброчинців. Поїздки на передову організовують раз на десять днів. Тільки в цьому монастирі військовим передали чотири буси допомоги.

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На території монастиря є садочок та келії, тут живуть переселенці. Стіни монастиря прийняли майже 350 українців. Натомість люди допомагають на кухні, в плетінні сіток та інших справах.

Жодного поділу на своїх та чужих немає й у франківських євангелістів. В одному з Домів молитви щотижня видають допомогу двом тисячам переселенців.

На подвір’ї церкви вишикувалось одразу кілька черг по допомогу. Ліки тут видають безкоштовно, а також багато медикаментів передають на схід України та військовим.

І духовно, і матеріально церква у ці скрутні часи разом з народом та армією наближає нашу перемогу.

Українцям, що постраждали від війни, та військовим дуже допомагають волонтери. Раніше ми розповідали, як волонтери працюють під час війни та евакуюють людей з гарячих точок.

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