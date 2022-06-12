Люди

Лукашівка не залишає тезку у біді. Як село з Вінниччини допомагає людям з Чернігівщини

Людмила Цимбалюк 12 Червня 2022, 23:00

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