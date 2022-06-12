Лукашівка не залишає тезку у біді. Як село з Вінниччини допомагає людям з Чернігівщини

Мешканці села Лукашівка на Вінниччині збирають допомогу для селян з Лукашівки на Чернігівщині. Дізнавшись про звірства, які чинили росіяни під час окупації з мешканцями однойменного села на півночі країни, люди просто не змогли залишитись осторонь.

У Лукашівці на Чернігівщині окупанти панували 21 день. Розгортали свою техніку прямісінько у дворах місцевих, а храм перетворили на склад зброї. У селян забирали усе: від побутової техніки до харчових продуктів.

Жителі Лукашівки, що на Вінниччині, планують зібрати кілька тонн всього необхідного для жителів однойменного села: від посуду до продуктів та речей.

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— Ми живемо в селі й знаємо, як важко, коли нічого немає. Людям, що знаходяться там (у Лукашівці на Чернігівщині — ред.) важко не тільки фізично, а й морально, адже вони все життя працювали, а російські військові прийшли та все знищили, — каже мешканка Лукашівки з Вінниччини Лариса.

Постільну білизну, крупи та борошно передали підприємці, а для дітей на одній із центральних площ Вінниці оголосили збір іграшок.

Волонтери стали янголами-охоронцями для багатьох українців. Раніше ми розповідали, як працюють волонтери під час війни та як евакуюють людей.

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