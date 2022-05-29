Відновлюють скалічені Росією міста: як волонтери на Київщині допомагають розбирати руїни

Щойно Київщину звільнили від останнього російського окупанта, вони взялися приводити до ладу те, що нелюди накоїли на нашій землі. Активісти столичної організації Район №1 до війни дбали про будівлі старого Києва.

Після побаченого в Бучі, Ірпені, Бородянці вирішили, що хочуть і можуть допомогти відновити скалічені Росією міста.

Майже за два місяці волонтери розчистили 12 об’єктів: завали у дитячих садочках, школах, житловому комплексі. Тепер думають як скоріше їх відбудувати.

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Розповідають, що буквально за перший день зібрали 25 волонтерів, які поїхали в Гостомель та взялися там за прибирання кварталу.

Андрій у мирний час організовував у столиці масові заходи. Професійні навички гуртувати людей довелося застосувати й нині. Кинув клич — охочих допомогти руками виявилося так багато, що після першого великого прибирання, одразу взялися за інший об’єкт, дитсадок у Гостомелі.

Розібрали завали, винесли сотні кілограмів сміття, ще й заклеїли вікна, полагодили дах.

Так само привели до ладу аграрний ліцей у Бородянці, три школи, ще один садочок, відділення Укрпошти.

Андрій каже: на місцях комунальники надто не поспішають прибирати завали, усі чекають компенсацій. Але нічого не робити теж не можна — будівлі руйнуватимуться під дощами. В одному з місцевих ЖК повністю вигорів верхній поверх. Сміття було мішків зо триста.

Такий обсяг роботи важко виконувати якоюсь технікою, треба було робити все руками.

— Ми ще ж техніку зберігали, у людей погоріли кондиціонери, мікрохвильовки, холодильники, ми зносили їх в одне місце, щоб люди потім могли подаватись на компенсацію, – каже засновник благодійного фонду Район №1 Андрій Копиленко.

Нині члени благодійного фонду допомагають відновити будинок мешканки Ірпеня Світлани. Спочатку виносять сміття та починають робити дах.

Андрій з командою думають, як відбудувати об’єкти, які прибрали. Архітектори та інженери розробили проекти. Робочих рук достатньо — понад 700 волонтерів, бракує фінансування на будматеріали.

Волонтери стали ще одними героями сьогодення. Раніше ми розповідали, як волонтери з Дніпра евакуюють людей з гарячих точок.