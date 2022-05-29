Відновлюють скалічені Росією міста: як волонтери на Київщині допомагають розбирати руїни

Щойно Київщину звільнили від останнього російського окупанта, вони взялися приводити до ладу те, що нелюди накоїли на нашій землі. Активісти столичної організації Район №1 до війни дбали про будівлі старого Києва.
Після побаченого в Бучі, Ірпені, Бородянці вирішили, що хочуть і можуть допомогти відновити скалічені Росією міста.
Майже за два місяці волонтери розчистили 12 об’єктів: завали у дитячих садочках, школах, житловому комплексі. Тепер думають як скоріше їх відбудувати.
Розповідають, що буквально за перший день зібрали 25 волонтерів, які поїхали в Гостомель та взялися там за прибирання кварталу.
Андрій у мирний час організовував у столиці масові заходи. Професійні навички гуртувати людей довелося застосувати й нині. Кинув клич — охочих допомогти руками виявилося так багато, що після першого великого прибирання, одразу взялися за інший об’єкт, дитсадок у Гостомелі.
Розібрали завали, винесли сотні кілограмів сміття, ще й заклеїли вікна, полагодили дах.
Так само привели до ладу аграрний ліцей у Бородянці, три школи, ще один садочок, відділення Укрпошти.
Андрій каже: на місцях комунальники надто не поспішають прибирати завали, усі чекають компенсацій. Але нічого не робити теж не можна — будівлі руйнуватимуться під дощами. В одному з місцевих ЖК повністю вигорів верхній поверх. Сміття було мішків зо триста.
Такий обсяг роботи важко виконувати якоюсь технікою, треба було робити все руками.
Такий обсяг роботи важко виконувати якоюсь технікою, треба було робити все руками.
— Ми ще ж техніку зберігали, у людей погоріли кондиціонери, мікрохвильовки, холодильники, ми зносили їх в одне місце, щоб люди потім могли подаватись на компенсацію, – каже засновник благодійного фонду Район №1 Андрій Копиленко.
Нині члени благодійного фонду допомагають відновити будинок мешканки Ірпеня Світлани. Спочатку виносять сміття та починають робити дах.
Андрій з командою думають, як відбудувати об’єкти, які прибрали. Архітектори та інженери розробили проекти. Робочих рук достатньо — понад 700 волонтерів, бракує фінансування на будматеріали.
Волонтери стали ще одними героями сьогодення. Раніше ми розповідали, як волонтери з Дніпра евакуюють людей з гарячих точок.