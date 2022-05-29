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Відновлюють скалічені Росією міста: як волонтери на Київщині допомагають розбирати руїни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Травня 2022, 20:00

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Як волонтери допомагають на Київщині

Відновлюють скалічені Росією міста: як волонтери на Київщині допомагають розбирати руїни
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