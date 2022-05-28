Відновлюватись допомагають волонтери, меценати та держава — як Чернігівщина відроджується з попелу

Чернігівщина оговтується від російських бомбардувань. Регіон зазнав чималих руйнувань. Особливо постраждали сусідні з Черніговом селища та два мікрорайони самого обласного центру.

Десятки сімей втратили домівки. Сотні — вимушені жити у напівзруйнованих будинках. Відновлювати житло постраждалим допомагають волонтери.

При цьому заручилися підтримкою меценатів. Зокрема, Митрополичий фонд Православної церкви України закупив будівельні матеріали та вже направив їх до Чернігова.

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У руках розсипається навіть цегла

На місці будинку Наталії та Володимира суцільне попелище. Пенсіонери згадують, їх мікрорайон — Бобровицю — рашисти нищили з особливим садизмом.

Подружжя разом з дітьми та онуками ховались від постійних бомбардувань в льоху будинку. Але одного разу ворожий снаряд прямо поцілив в їхню домівку.

Володимир каже, що відновлювати будинок уже немає як. У руках розсипається навіть цегла — настільки високою була температура горіння.

Тепер родина має отримати хоча б тимчасове житло від держави. В обласній адміністрації Чернігова обіцяють облаштувати перші модульні містечка для мешканців знищених районів до кінця наступного місяця.

85-річна пані Параскевія згадує, що через постійні бомбардування їй довелось місяць жити в підвалі. Будинку пенсіонерки пощастило трохи більше — постраждав лише дах. Відновлювати його взялися волонтери.

Закупити ж будівельні матеріали допомогли меценати. А саме Митрополичий фонд православної церкви України. Важливий гуманітарний вантаж має допомогти відновити близько 600 пошкоджених домівок.

Самі ж волонтери запевняють, допомога будматеріалами зараз вкрай необхідна. Адже за офіційними підрахунками, в Чернігівській області пошкоджено або зруйновано понад 3 500 об’єктів. Більша частина з них — житлові будинки.

Окрім цього, дуже потрібні робочі руки. Зараз ремонтами займається всього 30 людей. Якщо ти питаєш себе, як я можу допомогти розбирати завали, то читай, де ти зараз можеш бути корисним(-ою).