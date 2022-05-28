Восстанавливаться помогают волонтеры, меценаты и государство —как Черниговская область возрождается из пепла

Черниговская область приходит в себя от российских бомбардировок. Регион испытал немалые разрушения. Особенно пострадали соседние с Черниговом поселки и два микрорайона самого областного центра.

Десятки семей потеряли дома. Сотни вынуждены жить в полуразрушенных домах. Восстанавливать жилье пострадавшим помогают волонтеры.

При этом заручились поддержкой меценатов. В частности, Митрополичий фонд Православной церкви закупил строительные материалы и уже направил их в Чернигов.

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В руках рассыпается даже кирпич

На месте дома Натальи и Владимира сплошное пепелище. Пенсионеры вспоминают, их микрорайон — Бобровицу — рашисты уничтожали с особым садизмом.

Супруги вместе с детьми и внуками скрывались от постоянных бомбардировок в погребе дома. Но однажды вражеский снаряд прямо попал в их дом.

Владимир говорит, что восстанавливать дом уже невозможно. В руках рассыпается даже кирпич — столь высокой была температура горения.

Теперь семья должна получить хотя бы временное жилье от государства. В областной администрации Чернигова обещают обустроить первые модульные городки для жителей уничтоженных районов до конца следующего месяца.

85-летняя госпожа Параскевия вспоминает, что из-за постоянных бомбардировок ей пришлось месяц жить в подвале. Дому пенсионерки повезло чуть больше — пострадала только крыша. Восстанавливать ее взялись волонтеры.

Закупить строительные материалы помогли меценаты. А именно Митрополитский фонд православной церкви Украины. Важный гуманитарный груз должен помочь восстановить около 600 поврежденных домов.

Сами же волонтеры уверяют, что помощь стройматериалам сейчас крайне необходима. Ведь по официальным подсчетам, в Черниговской области повреждены или разрушены более 3 500 объектов. Большая часть из них — жилые дома.

Кроме того, очень нужны рабочие руки. Сейчас ремонтами занимается всего 30 человек. Если ты спрашиваешь себя, как я могу помочь разбирать завалы, то читай, где ты сейчас можешь быть полезным.