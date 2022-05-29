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Восстанавливают искалеченные Россией города — как волонтеры Киевской области помогают разбирать руины

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 мая 2022, 20:00

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