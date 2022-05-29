Восстанавливают искалеченные Россией города — как волонтеры Киевской области помогают разбирать руины

Как только освободили Киевскую область от последнего российского оккупанта, волонтеры принялись приводить в порядок то, что изверги натворили на нашей земле. Активисты столичной организации Район №1 до войны заботились о постройках в старой части Киева.

После увиденного в Буче, Ирпене, Бородянке, решили, что хотят и могут помочь восстанавливать изуродованные Россией города.

Почти за два месяца волонтеры расчистили 12 объектов: завалы в детских садах, школах, жилом комплексе. Теперь думают, как поскорее их отстроить.

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Буквально в первый же день удалось собрать 25 волонтеров, которые выехали в Гостомель и взялись там убирать кварталы.

Андрей в мирное время организовывал в столице массовые мероприятия. Профессиональные навыки объединять людей пришлось применить и сейчас. Бросил клич — желающих помочь руками оказалось так много, что после первой большой уборки сразу взялись за другой объект, детсад в Гостомеле.

Разобрали завалы, вынесли сотни килограммов мусора, еще и заклеили окна и починили крышу.

Также привели в порядок аграрный лицей в Бородянке, три школы, еще один садик, отделение Укрпочты.

Андрей говорит, что на местах коммунальщики не торопятся убирать завалы, все ждут компенсаций. Но ничего не делать тоже нельзя — здания будут разрушаться под дождями. Так, в одном из местных ЖК полностью выгорел верхний этаж. Мусоров было мешков 300.

Такой объем работы было трудно выполнить какой-нибудь техникой, нужно было делать все руками.

— Мы еще технику хранили, у людей погорели кондиционеры, микроволновки, холодильники, мы сносили их в одно место, чтобы люди потом могли подаваться на компенсацию, — говорит основатель благотворительного фонда Район №1 Андрей Копиленко.

Сейчас члены благотворительного фонда помогают восстановить дом жительнице Ирпеня Светлане. Сначала выносят мусор, а затем начинают делать крышу.

Андрей с командой думают, как отстроить разобранные объекты. Архитекторы и инженеры уже разработали соответствующие проекты. Рабочих рук достаточно — более 700 волонтеров, не хватает финансирования на стройматериалы.

Волонтеры стали еще одними героями нашего времени. Ранее мы рассказывали, как волонтеры из Днепра эвакуируют людей из горячих точек.