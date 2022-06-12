Люди

Лукашовка не оставляет тезку в беде. Как село из Винницкой области помогает людям из Черниговской

Людмила Цымбалюк 12 июня 2022, 23:00

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Як одна Лукашівка допомагає іншій

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