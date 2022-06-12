Лукашовка не оставляет тезку в беде. Как село из Винницкой области помогает людям из Черниговской

Жители села Лукашовка Винницкой области собирают помощь для селян из Лукашовки в Черниговской области. Узнав о зверствах, которые совершали россияне во время оккупации с жителями одноименного села на севере страны, люди просто не смогли остаться в стороне.

В Лукашовке Черниговской области оккупанты пребывали 21 день. Размещали свою технику прямо во дворах местных, а храм превратили в склад оружия. У жителей забирали все: от бытовой техники до пищевых продуктов.

Жители Лукашовки Винницкой области планируют собрать несколько тонн всего необходимого для жителей одноименного села: от посуды до продуктов и вещей.

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— Мы живем в селе и знаем, как тяжело, когда ничего нет. Людям, которые находятся там (в Лукашовке в Черниговской области — ред.), тяжело не только физически, но и морально, ведь они всю жизнь работали, а российские военные пришли и все уничтожили, — говорит жительница Лукашовки из Винницкой области Лариса.

Постельное белье, крупу и муку передали предприниматели, а для детей на одной из центральных площадей Винницы объявили сбор игрушек.

Волонтеры стали ангелами-хранителями для многих украинцев. Раньше мы рассказывали, как работают волонтеры во время войны и как эвакуируют людей.

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