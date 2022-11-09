Місяць, в якому вшановуємо пам’ять своїх близьких — батьківські суботи у листопаді

Листопад — особливий місяць для вірян. Цього місяця заведено вшановувати пам’ять своїх предків. У листопаді одразу чотири батьківські суботи.
Офіційно в церкві говорять про одну — Дмитрівську суботу, яка відзначається 5 листопада. Це перша та головна подія з циклу “осінніх дідів”. Саме так ще називають батьківські суботи у листопаді.
Хоч у листопаді чотири поминальні суботи, за традицією, нести панахиду до церкви потрібно лише в одну. Переважно всі роблять це на Дмитрівську суботу, але якщо ти не встиг(-ла), то можна зробити це в інший поминальний день.
Раніше поминальні суботи у народі називали “осінніми дідами”. Вже після останнього поминального дня розпочинався Різдвяний піст, його також називають Пилипівкою. Він триває з 28 листопада до самого Святвечора — 6 січня.
Згадки про цей день датуються 14 сторіччям. У ті часи поминали лише воїнів, які загинули під час битви. Але згодом почали згадувати всіх своїх предків.
Перед батьківською суботою у церквах традиційно правлять парастас. Вранці священники служать літургію, після якої — загальну Панахиду. Цього дня заведено в молитвах просити Бога за померлих батьків та рідних, братів та сестер.
Також у цей день треба подавати записки з іменами покійних рідних та близьких. Потім їх зачитують священники під час заупокійного богослужіння.
Також у цей день треба подавати записки з іменами покійних рідних та близьких. Потім їх зачитують священники під час заупокійного богослужіння.
За традицією, ти можеш приготувати поминальний обід або сходити на цвинтар.
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