Місяць, в якому вшановуємо пам’ять своїх близьких — батьківські суботи у листопаді

Листопад — особливий місяць для вірян. Цього місяця заведено вшановувати пам’ять своїх предків. У листопаді одразу чотири батьківські суботи.

Офіційно в церкві говорять про одну — Дмитрівську суботу, яка відзначається 5 листопада. Це перша та головна подія з циклу “осінніх дідів”. Саме так ще називають батьківські суботи у листопаді.

Батьківські суботи у листопаді 2022

Димитрівська субота перед Дмитром — 5 листопада

Кузьміна субота перед Кузьмою — 12 листопада

Михайлівська перед Михайлом — 19 листопада

Загальна перед Пилипом — 26 листопада

Традиції поминального дня

Хоч у листопаді чотири поминальні суботи, за традицією, нести панахиду до церкви потрібно лише в одну. Переважно всі роблять це на Дмитрівську суботу, але якщо ти не встиг(-ла), то можна зробити це в інший поминальний день.

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Раніше поминальні суботи у народі називали “осінніми дідами”. Вже після останнього поминального дня розпочинався Різдвяний піст, його також називають Пилипівкою. Він триває з 28 листопада до самого Святвечора — 6 січня.

Традиції Дмитрівської суботи

Згадки про цей день датуються 14 сторіччям. У ті часи поминали лише воїнів, які загинули під час битви. Але згодом почали згадувати всіх своїх предків.

Перед батьківською суботою у церквах традиційно правлять парастас. Вранці священники служать літургію, після якої — загальну Панахиду. Цього дня заведено в молитвах просити Бога за померлих батьків та рідних, братів та сестер.

Також у цей день треба подавати записки з іменами покійних рідних та близьких. Потім їх зачитують священники під час заупокійного богослужіння.

За традицією, ти можеш приготувати поминальний обід або сходити на цвинтар.

Що не можна робити у батьківську суботу

Згадувати померлих поганими словами.

Не варто плакати за покійними.

У церкві не варто залишати м’ясні продукти та алкоголь.

Не влаштовувати гучні вечірки.

Не можна залишати на цвинтарях їжу та алкоголь.

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