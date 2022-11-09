Подорожі та натхнення

Місяць, в якому вшановуємо пам’ять своїх близьких — батьківські суботи у листопаді

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Листопада 2022, 12:15
Батьківські суботи у листопаді 2022: коли поминають предків
Фото: Pexels

Більше новин
Електронний підпис
Європейські стандарти в Україні: що таке електронний підпис та як ним користуватись
Генератор для дому
Якщо будуть перебої з електрикою: як вибрати генератор для дому
Підвищення енергоефективності будинку: як підготуватись до перебоїв з теплом, водою та світлом
Проживи цю зиму комфортно! Поради, як підвищити енергоефективність квартири та приватного будинку
Догляд за шкірою: як зберегти гарний зовнішній вигляд
Десять правил ідеальної шкіри, які люди постійно порушують
Дивитись більше

Матеріали по темі

Церковні свята в листопаді 2022 — календар
Іоанна Золотоуста та Різдвяний піст: церковні свята в листопаді 2022
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 січня
Ікона
День Казанської ікони Божої Матері 2022: історія, звичаї та вітання у прозі
Церковні свята в жовтні 2022
День апостола Іоанна Богослова, Покрова та день Іверської ікони: церковні свята у жовтні 2022

Відео
0:03:41
Проміжні вибори до Конгресу США: перші результати – що відомо

Республіканці перемагають? Чи позначаться результати проміжних виборів у США на Україні
0:04:32
День української мови та писемності: де слухати національний диктант
Перевірмо знання разом! День української писемності та мови — де слухати диктант єдності
Як Росія впродовж століть намагалась знищувати українців та нашу культуру
Неопалима Купина — моя Україна: як Росія впродовж століть намагалася знищувати українців та нашу культуру
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:01
Історія підприємця з Мощуна
Він досі зберігає ключі та зачиняє двері: історія підприємця з Мощуна, будинок якого зруйнували ворожі ракети
0:03:00
Затока 2023
Курортному сезону 2023 бути! Як відбудовують курортну Затоку на Одещині
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 січня
Крим
Вірю, що Крим визволять до кінця літа: Бен Ходжес про успіхи ЗСУ та контрнаступ
0:03:39
Добробат
Добровольці, які вражають своєю відданістю: як працює волонтерський рух Добробат
0:02:54
Обстріли Сумщини: окупанти завдали 200 ударів за добу
200 “прильотів” за добу, люди у розпачі — наслідки обстрілів прикордонної Сумщини
Більше відео
Як вибрати термобілизну
Читати далі
Час подбати про комфорт і тепло: як вибрати термобілизну
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь