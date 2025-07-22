Когда история становится дипломатией: саблю Мазепы впервые показали в Лондонском Тауэре

В самом сердце Великобритании — Лондонском Тауэре с сегодняшнего дня экспонируется сабля украинского гетмана Ивана Мазепы.

Это настоящий прорыв, ведь украинское культурное наследие впервые представлено на столь высоком международном уровне.

А открывал выставку лично известный британский актер и великий друг Украины сэр Стивен Фрай.

Сабля Мазепы: взгляд в прошлое, шаг в будущее

Этот уникальный артефакт конца XVII века, хранящийся в Черниговском областном историческом музее имени Василия Тарновского, будет доступен в Королевской оружейной (The Royal Armouries) до 3 августа 2025 года.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям общественной организации UKRAINE WOW, музея The Royal Armouries и надежного партнера компании Ajax Systems.

Мы гордимся возможностью представить уникальный исторический артефакт в одном из старейших музеев мира, отмечают соучредители UKRAINE WOW, Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

Они подчеркивают, что это не просто выставка, а возможность снова и снова говорить об украинской культуре и наследии, выдающихся фигурах прошлого.

Особенно знаковым является то, что Мазепа, имя которого столетиями пыталась исказить Россия, наконец получает заслуженное признание как герой, сражавшийся за суверенитет и свободу своей страны.

Директор Черниговского областного исторического музея им. В. В. Тарновского, Максим Голубой, отмечает исключительную ценность сабли как:

Уникальный образец украинского оружейства конца XVII века, созданного под влиянием восточных культур.

Он также подчеркивает ее символическое значение в условиях полномасштабной войны:

— Сегодня это часть наследия, которую мы храним во время войны. Наш музей пострадал от российских обстрелов в 2022 году, и угроза культурному наследию до сих пор остается.

Мазепа как символ украинской несокрушимости

Выставка сабли Мазепы в Лондоне является мощным дипломатическим шагом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это “речистым жестом, возвращающим Украине ее голос и весомое место в истории Европы”.

По его словам, эта сабля символизирует определяющую роль украинской армии в истории Европы, и это очень актуально сегодня.

Она является олицетворением силы украинского воина, силы украинского оружия и побед в течение веков.

Кроме того, это важное восстановление славы гетмана Ивана Мазепы — выдающегося государственника, дипломата и мецената, олицетворяющего борьбу Украины за достоинство, свободу и независимость.

Когда история становится дипломатией: саблю Мазепы впервые показали в Лондонском Тауэре / 8 Фотографий

Первая заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко выразила надежду, что показ сабли Мазепы станет поводом для британцев не только вспомнить о нем, но и познакомиться с настоящим гетманом — фигурой гораздо более глубокой и многогранной: государственником, тонким политиком, патроном искусств и образования, настоящим европом.

Она убеждена, что Мазепа в этом смысле — хороший символ нашей страны.

Исторический контекст и мировое признание

Королевская оружейная (The Royal Armouries) — один из старейших музеев в мире, хранящий национальную коллекцию оружия и доспехов, которая формировалась более 700 лет.

Сабля Мазепы представлена в Белой башне самой старой части Лондонского Тауэра, заложенной Вильгельмом Завоевателем еще в XI веке. Это место ежегодно привлекает более 3 миллионов посетителей.

Генеральный директор The Royal Armouries, Нат Эдвардс, подчеркнул, что экспонирование сабли Мазепы — это “редкая возможность увидеть исторический артефакт, связанный с одним из главных государственников и воинов Украины”.

Он также отметил, что сабля приобрела символическое значение, когда чемпион мира по боксу Александр Усик поднял ее над головой на ринге после своей победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году, что ярко демонстрирует, какую силу могут иметь предметы в формировании национальной идентичности и устойчивости.

Министр креативных индустрий, искусств и туризма Великобритании Крис Брайант добавил:

Такие культурные обмены укрепляют связи между нашими народами и напоминают, почему мы должны продолжать поддерживать суверенитет и независимость Украины.

Историки Сергей Плохий и Алексей Сокирко помогли создать материалы для выставки, раскрывая фигуру Мазепы как воина, дипломата и мецената, вдохновлявшего Виктора Гюго, Джорджа Байрона, Эжена Делакруа и других выдающихся художников.

Безопасность украинской реликвии

Особое внимание уделено безопасности украинской реликвии. В Лондонском Тауэре ее охраняют современные устройства от Ajax Systems крупнейшего производителя систем безопасности в Европе.

Команда Ajax Systems рада стать частью этого проекта и защищать саблю гетмана Мазепы в Лондонском Тауэре, – отметил директор по маркетингу в Ajax Systems Валентин Гриценко.

— Мы охраняем украинскую историю в сердце Британии, помогая сохранить память о прошлом и передать наследие будущим поколениям.

Эта выставка — не только культурное событие, но и мощный месседж миру о несокрушимости украинского духа и значении его богатой истории для европейского и мирового наследия.

Фото: Украина WOW

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