Коли історія стає дипломатією: шаблю Мазепи вперше показали в Лондонському Тауері

У самому серці Великої Британії — Лондонському Тауері відсьогодні експонується шабля українського гетьмана Івана Мазепи.

Це справжній прорив, адже українська культурна спадщина вперше представлена на такому високому міжнародному рівні.

А відкривав виставку особисто відомий британський актор і великий друг України сер Стівен Фрай.

Шабля Мазепи: погляд у минуле, крок у майбутнє

Цей унікальний артефакт кінця XVII століття, що зберігається у Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського, буде доступний для огляду у Королівській зброярні (The Royal Armouries) до 3 серпня 2025 року.

Це стало можливим завдяки спільним зусиллям громадської організації UKRAINE WOW, музею The Royal Armouries та надійного партнера — компанії Ajax Systems.

Ми пишаємося можливістю представити унікальний історичний артефакт в одному з найстаріших музеїв світу, — зазначають співзасновниці UKRAINE WOW, Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Вони підкреслюють, що це не просто виставка, а можливість знову і знову говорити про українську культуру та спадщину, видатних постатей минулого.

Особливо знаковим є те, що Мазепа, ім’я якого століттями намагалася спотворити Росія, нарешті отримує заслужене визнання як герой, котрий боровся за суверенітет та свободу своєї країни.

Директор Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського, Максим Блакитний, наголошує на винятковій цінності шаблі як:

Унікального зразка українського зброярства кінця XVII століття, створеного під впливом східних культур.

Він також підкреслює її символічне значення в умовах повномасштабної війни:

— Сьогодні це частина спадщини, яку ми зберігаємо під час війни. Наш музей постраждав від російських обстрілів у 2022 році, і загроза для культурної спадщини досі залишається. Завдяки підтримці, зокрема іноземних партнерів, ми маємо змогу не лише зберігати, а й показувати світові, що саме захищає Україна.

Мазепа як символ української незламності

Виставка шаблі Мазепи в Лондоні є потужним дипломатичним кроком.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це “промовистим жестом, що повертає Україні її голос та вагоме місце в історії Європи”.

За його словами, ця шабля символізує визначальну роль українського війська в історії Європи, і це дуже актуально сьогодні.

Вона є уособленням сили українського воїна, сили української зброї та звитяги протягом століть.

Окрім того, це важливе відновлення слави гетьмана Івана Мазепи — видатного державника, дипломата та мецената, який уособлює боротьбу України за гідність, свободу та незалежність.

Коли історія стає дипломатією: шаблю Мазепи вперше показали в Лондонському Тауері / 8 Фотографій

Перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко висловила сподівання, що показ шаблі Мазепи стане приводом для британців не лише згадати про нього, але й познайомитися зі справжнім гетьманом — постаттю значно глибшою та багатограннішою: державником, тонким політиком, патроном мистецтв та освіти, справжнім європейцем своєї доби.

Вона переконана, що Мазепа в цьому сенсі — гарний символ нашої країни. У ньому є глибина, яка варта того, щоб бути відкритою.

Історичний контекст та світове визнання

Королівська зброярня (The Royal Armouries) — це один із найстаріших музеїв у світі, що зберігає національну колекцію зброї та обладунків, яка формувалася понад 700 років.

Шабля Мазепи представлена у Білій вежі найстарішій частині Лондонського Тауера, закладеній Вільгельмом Завойовником ще в XI столітті. Це місце щороку приваблює понад 3 мільйони відвідувачів.

Генеральний директор The Royal Armouries, Нат Едвардс, підкреслив, що експонування шаблі Мазепи — це “рідкісна нагода побачити історичний артефакт, пов’язаний з одним із головних державників та воїнів України”.

Він також зазначив, що шабля набула символічного значення, коли чемпіон світу з боксу Олександр Усик підняв її над головою на рингу після своєї перемоги над Тайсоном Ф’юрі у 2024 році, що яскраво демонструє, яку силу можуть мати предмети у формуванні національної ідентичності та стійкості.

Міністр креативних індустрій, мистецтв і туризму Великої Британії Кріс Браянт додав:

Такі культурні обміни зміцнюють зв’язки між нашими народами і є нагадуванням, чому ми повинні продовжувати підтримувати суверенітет і незалежність України.

Історики Сергій Плохій та Олексій Сокирко допомогли створити матеріали для виставки, розкриваючи постать Мазепи як воїна, дипломата та мецената, який надихав Віктора Гюго, Джорджа Байрона, Ежена Делакруа та інших видатних митців.

Безпека української реліквії

Особлива увага приділена безпеці української реліквії. У Лондонському Тауері її охороняють сучасні пристрої від Ajax Systems найбільшого виробника систем безпеки у Європі.

Команда Ajax Systems рада стати частиною цього проекту та захищати шаблю гетьмана Мазепи в Лондонському Тауері, — зазначив директор з маркетингу в Ajax Systems Валентин Гриценко.

— Ми охороняємо українську історію в серці Британії, допомагаючи зберегти памʼять про минуле та передати спадщину майбутнім поколінням.

Ця виставка — не лише культурна подія, а й потужний меседж світові про незламність українського духу та значення її багатої історії для європейської та світової спадщини.

Фото: Ukraine WOW

