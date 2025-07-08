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Що подивитися в Микуличині влітку: полонини, музей вишивки, цимбали і не тільки

Ірина Тимчишин 08 Липня 2025, 12:30
Що подивитися в Микуличині влітку: полонини, музей вишивки, цимбали і не тільки

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