Путешествия и вдохновение

ТОП-5 детских книг для новогоднего подарка

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 19 декабря 2021, 15:34
Яку книгу подарувати дитині
Фото: Unsplash

Больше новостей
Новорічний стіл
Как сэкономить на новогоднем столе – анализ супермаркетов
Скільки разів потрібно зважуватись
“Как правильно взвешиваться?”
Ураження суглобів
Поражение суставов после коронавируса: досадное открытие медиков
Загроза вторгнення
Когда обеспокоенность заменят действиями? Последние новости военного напряжения с Россией
Смотреть больше

Материалы по теме

Книжкова крамниця
Читать в удовольствие — топ-5 новинок от украинских издательств
книги на вечір
Топ-5 книг, которые ты прочитаешь за один вечер
Як заохотити дитину до читання
Кто-то любит динозавров, а кто-то — роботов: писатели рассказывают, как приучить ребенка читать
Мартин Якуб
Твое собачье дело! — Мартин Якуб о новом детективе и жестоком обращении с животными

Видео
0:02:42
Ураження суглобів

Поражение суставов после коронавируса: досадное открытие медиков
0:02:49
Загроза вторгнення
Когда обеспокоенность заменят действиями? Последние новости военного напряжения с Россией
0:00:59
Секс і місто
Звезду сериала Секс в большом городе обвиняют в изнасиловании: подробности
0:04:32
Утеплення будинків
Тепло в каждый дом! Как государство утеплит всю страну
0:01:16
М17
Искусство в сочетании с технологиями: выставка “Нулевой год. Идея света” в галерее М17
0:34:23
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 17.12.2021 (22:00)
0:05:10
Тисяча
Украинцы начали получать тысячу гривен от государства: что делать тем, у кого нет Дії
0:03:19
Магазин у будинку
Противостоят бизнесменам: как жильцы дома защищают свое жилье
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 17.12.2021 (17:30)
0:03:11
Непогода
Заснежило так, что закрыли большую автомагистраль: непогода в мире
Больше видео
Как сэкономить на новогоднем столе – анализ супермаркетов
Читать дальше
Как сэкономить на новогоднем столе – анализ супермаркетов
С песнями и мыслями об окружающей среде — как Светлана Тарабарова с семьей украшает дом к Новому году
Читать дальше
С песнями и мыслями об окружающей среде — как Светлана Тарабарова с семьей украшает дом к Новому году